В новосибирском приюте для собак разломали старые вольеры

Так выглядели вольеры раньше
Так выглядели вольеры раньше

В Новосибирском приюте для собак «Право животных на жизнь» начали ломать вольеры. Старые будки для собак построили больше 12 лет назад, и за это время они пришли в негодность. Ремонт обещают закончить до наступления холодов — к концу сентября – началу октября. 


«Мы поставим качественные утеплённые будки. У нас много будет именных будок — нашим спонсорам мы предложим разрисовать их, как они захотят. Сейчас даже не верится, что мы смогли. Когда начинали проект, мы сильно сомневались, что у нас получится», — переживает директор приюта для собак Академгородка Галина Клебче.



Приют «Право животных на жизнь» — один из четырёх общественных собачьих приютов, зарегистрированных в НСО, открылся больше 10 лет назад в Верхней зоне Академгородка на земле экспериментального хозяйства СО РАН. В нём живут больше 200 собак


Сбор денег на новые будки для собак в приюте Академгородка объявили в начале июля — поздно вечером, 7 августа, волонтёры «Право животных на жизнь» подвели итоги акции.

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Александр Сильченко
Фото предоставлены представителями РОО «Право животных на жизнь»

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