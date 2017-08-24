Жители многоэтажки в Кировском районе жалуются на круглосуточный шум стройки


Людей посреди ночи разбудил шум со стройплощадки
Людей посреди ночи разбудил шум со стройплощадки


Жители дома №229 на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска жалуются на ночную стройку, развернувшуюся по соседству. Как рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ одна из жительниц дома, в ночь на 24 августа со стороны стройплощадки раздавался сильный шум.  


«С наступлением тепла прожить без второй подушки на голову и влажного полотенца на нос от цементной пыли стало очень проблемно. Тем более, я астматик. Сегодня было очень громко, невозможно уснуть. А утром на работу. В выходные особенно обидно просыпаться под пенье кувалд», — жалуется жительница дома Вера Рычкова.


Шум со стройплощадки не дает людям спать ночами


9 августа с похожей проблемой в полицию обращались жители дома № 41 по улице Татьяны Снежиной. Одна из жительниц дома сообщала о том, что работы на стройке идут даже в выходные, причем с раннего утра, а 8 августа крики строителей и грохот машин раздавались до часу ночи.

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Александр Сильченко
Фото Татьяны Фатеевой
Видео предоставлено Верой Рычковой

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