Новосибирцы стали тратить больше денег на развлечения

Наиболее популярны у горожан бары и рестораны
Наиболее популярны у горожан бары и рестораны

Специалисты сервиса Яндекс.Деньги подсчитали, как изменились расходы новосибирцев на развлечения. Для получения объективных результатов аналитики сервиса изучили данные о тратах горожан на походы в кино, театры и музеи. Выяснилось, что этим летом новосибирцы потратили на развлечения в 6,5 раз больше, чем в 2016 году, однако средний чек уменьшился на 72 рубля. 

«По сравнению с прошлым летом число платежей за публичные лекции выросло 9 раз. Не забывают горожане и о других видах культурного досуга: так, покупок билетов на спортивные мероприятия стало больше в 7 раз, а в кино и на квесты — в 5 раз. Многие предпочитают проводить свободное время в барах: в них количество платежей увеличилось в 7,4 раза», — сообщают в пресс-службе компании Яндекс.

По результатам исследования самым популярным досугом у новосибирцев стали бары и рестораны. А вот музеи и выставки, наоборот, пользуются наименьшей популярностью.


19 августа РИА «Рейтинг» опубликовало результаты исследования социально-экономического положения российских регионов за первую половину 2017 года. По результатам исследования выяснилось, что Новосибирская область оказалась на восьмом месте по уровню зарплат. 

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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова

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