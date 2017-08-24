Отвоевали парк: мэрия передумала строить магистраль в русле реки

На прошедших 23 августа публичных слушаниях новосибирцам удалось доказать, что парк в русле реки 1-й Ельцовки на границе Заельцовского и Калининского районов нужнее дороги.





Заключение реки в коллектор автоматически разрешит строительство над ней





Проект планировки Центрального округа, который вынесли на публичные слушания, опубликовали в конце июля. Он включает в себя весь центр города, но главной спорной точкой оказался небольшой участок на его границе: по территории вокруг извилистой улицы Танковой должна была пройти новая улица Предпринимателей.







«В генеральном плане она есть, также были публичные слушания, на которых [это] утверждалось. И в предыдущем проекте планировки, который был утверждён в 2013 году, эта улица тоже есть. Дорог не добавилось, мы только уточнили конфигурацию развязки [на улице Ипподромской]», — подчеркнула представлявшая проект главный градостроитель компании-разработчика «Сибирское проектное бюро» Ксения Раевская.







На месте зелёной зоны, которую общественники надеются превратить в благоустроенный парк, запланировали новую улицу





Новая улица Предпринимателей должна стать магистралью городского значения: она свяжет Красный проспект с Ипподромской и пройдёт дальше по Плехановскому жилмассиву параллельно улице Кропоткина. Дорогу планировалось построить в частно-государственном партнёрстве, первоначально её стоимость оценивалась в 200 млн рублей.







По мнению жительницы микрорайона Елены Жердиной, улица ему необходима. «Кропоткина утром и вечером на протяжении практически всей улицы стоит в обоих направлениях, — объяснила она. — То, что улица Предпринимателей должна дублировать улицу Кропоткина и Кавалерийскую — это однозначно, потому что пропускная способность там настолько низкая, что люди просто задыхаются от газов».







Решение о создании новой улицы поддержали и эксперты, хотя и с некоторыми замечаниями: например, предложив уточнить перечень участков, которые могут быть включены в небольшую зелёную зону, окружающую дорогу.







По плану авторов проекта, улица Предпринимателей должна была получить городское значение





Но большинство участвовавших в публичных слушаниях новосибирцев с проектом не согласились. «Мы сделали небольшой подсчёт: при повороте направо с улицы Кропоткина и с улицы Кавалерийской 30–40 машин в час поворачивают на Красный проспект, — отметил житель улицы Овражной Сергей Зайцев. — Все заторы связаны с поворотом налево, где находится пешеходный переход — там большой достаточно поток. То же самое происходит при повороте налево на улицу Ипподромскую. Улица Предпринимателей формирует точно такие же потоки».







«Я сильно сомневаюсь в эффективности дороги: эксперты не могут назвать её пропускную способность», — поддержал новосибирца депутат горсовета Иван Конобеев. При этом он отметил, что с каждым годом число участков, которые теоретически могут стать зелёными зонами, уменьшается: в частности, территория между рукавами 1-й Ельцовки недавно оказалась передана в аренду.







Активисты провели целую кампанию, чтобы не допустить строительства улицы на месте зелёной зоны





Чтобы сохранить в этом месте парк, новосибирцы предложили заменить проект улицы Предпринимателей расширением и надстройкой над гаражами улицы Кавалерийской.







Много вопросов у участников слушаний вызвало строительство коллекторов вдоль реки. Эксперты объяснить их необходимость не смогли, но ссылались на согласованные планы развития «Горводоканала». При этом часть верхнего рукава реки по проекту тоже оказалась заключена в коллектор, а территория над ним обозначена как зона общественно-делового строительства. «Если мы посмотрим на практику в той же Москве, то если реки закрываются в коллекторы, то там нет застройки, делаются бульвары, потому что грунты не позволяют возводить на них серьёзные многоэтажные здания», — отметил Конобеев.







В ответ на опасения в «ядовитости» реки участники слушаний предоставили результаты экспертизы, по которой все показания в норме





Отдельный спор на слушаниях разгорелся по поводу передачи участка рядом с лицеем № 159 в аренду под торговый центр: школа перегружена, а строительство новых в этом районе проектом не предусмотрено.







«В мае 2017 года передали участок. Мы с нашими депутатами бьёмся, чтобы нам хоть каким-то образом расширили границы нашей бедной школы, при этом бабах! — и отдают этот участок под строительство торгового центра. Спасибо, мы очень счастливы», — возмутилась жительница района Анастасия. Замначальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска Антонина Игнатьева, впрочем, заметила, что к проекту планировки этот вопрос отношения не имеет.







В результате общий проект был принят, за исключением части, в которой предполагалось проложить новую улицу Предпринимателей — её отклонили, отправив на доработку.