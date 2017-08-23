Алые облака над Новосибирском заворожили горожан
Вечером 23 августа жители Новосибирска стали массово выкладывать фотографии с красивым алым закатом в социальных сетях. Первые фотографии стали появляться в социальных сетях в 21:00 — горожане сфотографировали алый закат сразу в нескольких районах Новосибирска.
Судя по снимкам, сделанным в разных районах города, во время заката небо играло самыми яркими красками: облака окрашивались то в огненно-оранжевый, то в ярко-желтый и алый цвета.
Завораживающий закат оставил неравнодушными многих новосибирцев.
Ранее синоптики поделились с НГС.НОВОСТИ прогнозом на последние дни августа. Он оказался благоприятным — в городе будет тепло и солнечно.
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Александр Сильченко
Фото instagram.com: anonsnsk (1), elenaromanova18 (2), academgorodoc_nsk (3), yuliyazakharenko (4)