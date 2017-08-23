Алые облака над Новосибирском заворожили горожан

Красивый закат наблюдался сразу в нескольких районах города

Вечером 23 августа жители Новосибирска стали массово выкладывать фотографии с красивым алым закатом в социальных сетях. Первые фотографии стали появляться в социальных сетях в 21:00 — горожане сфотографировали алый закат сразу в нескольких районах Новосибирска.





Судя по снимкам, сделанным в разных районах города, во время заката небо играло самыми яркими красками: облака окрашивались то в огненно-оранжевый, то в ярко-желтый и алый цвета.





Завораживающий закат оставил неравнодушными многих новосибирцев.



Сладких снов, любимый. #нск#новосибирск#безфильтров #миллионфотокнеба#август#мойгород#моелето#городгденеразводятсямосты Публикация от @elenaromanova18 Авг 23 2017 в 7:45 PDT

Ранее синоптики поделились с НГС.НОВОСТИ прогнозом на последние дни августа. Он оказался благоприятным — в городе будет тепло и солнечно.

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