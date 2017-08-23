Алые облака над Новосибирском заворожили горожан

Красивый закат наблюдался сразу в нескольких районах города
Красивый закат наблюдался сразу в нескольких районах города

Вечером 23 августа жители Новосибирска стали массово выкладывать фотографии с красивым алым закатом в социальных сетях. Первые фотографии стали появляться в социальных сетях в 21:00 — горожане сфотографировали алый закат сразу в нескольких районах Новосибирска. 


Судя по снимкам, сделанным в разных районах города, во время заката небо играло самыми яркими красками: облака окрашивались то в огненно-оранжевый, то в ярко-желтый и алый цвета. 


Завораживающий закат оставил неравнодушными многих новосибирцев. 

Ранее синоптики поделились с НГС.НОВОСТИ прогнозом на последние дни августа. Он оказался благоприятным — в городе будет тепло и солнечно.

Напоминаем: если вы стали свидетелем интересных событий, происходящих в Новосибирске, присылайте их фото и видео в редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. 

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Александр Сильченко 
Фото instagram.com: anonsnsk (1),  elenaromanova18 (2), academgorodoc_nsk (3), yuliyazakharenko (4)

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