В Новосибирскую область пришёл вирус африканской чумы свиней

Вирус африканской чумы свиней был обнаружен в Чистоозёрном районе Новосибирской области

20 августа в Чистоозёрном районе Новосибирской области на дороге были остановлены два автомобиля, в которых находились свиньи, зараженные вирусом африканской чумы свиней (АЧС).







Житель Багана купил зараженных свиней в Татарском районе Новосибирской области. В тот же день, 20 августа, у свиней были взяты пробы крови на заражение вирусом африканской чумы, анализы были направлены на исследование в Новосибирск.





«22 августа пришли результаты исследования, в котором 2 пробы дали положительный результат. Сегодня, 23 августа, специалистами управления ветеринарии Баганского района повторно взяты пробы крови и направлены в Новосибирск для подтверждения заражения»,





— сообщили в пресс-службе администрации Баганского района в среду, 23 августа.







Если повторное исследование подтвердит наличие вируса, то зараженные свиньи будут уничтожены.







В середине июля в Омской области вспыхнула африканская чума свиней — экзотический вирус, по последним данным, меньше чем за месяц погубил более 7 тысяч голов, что принесло региону миллионные убытки.







21 августа пресс-служба Россельхознадзора Новосибирской области сообщила, что на территории Омской области зарегистрировано 24 очага заболевания АЧС — 3 из них находятся в непосредственной близости от Новосибирской области.







Как ранее узнали НГС.НОВОСТИ, вирус АЧС поражает внутренние органы свиней — у животных начинается лихорадка, появляется рвота, паралич и красно-фиолетовые пятна на теле, из-за чего летальный исход неизбежен. При этом вирус сохраняется в сыром мясе, поэтому всех заражённых животных убивают и сжигают вместе с помещениями, где они жили. Для здоровья людей, успокаивают специалисты, вирус не опасен, однако из-за него несут убытки не только частные фермерские хозяйства, но и региональный бюджет.







В связи с начавшейся эпидемией у соседей, в начале августа новосибирские власти разрешили отстреливать диких кабанов на границе с Омской областью.