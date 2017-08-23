«Ниссан» протаранил три авто и отлетел в дерево на Дуси Ковальчук

Nissan Sunny протаранил три автомобиля

Крупное ДТП с участием трёх автомобилей произошло у дома № 185 на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска.







Авария произошла в 18:15 — водитель Nissan Sunny протаранил три автомобиля, врезался в дерево и вылетел на тротуар. «Водитель Honda Integra начал поворачивать направо во двор, его по касательной ударила Nissan Sunny. Из-за этого Nissan Sunny отлетела и врезалась в Nissan Tino, который стоял в парковочном кармане. После





Nissan Sunny продолжила движение вперед и по касательной ударила Mitsubishi Pajero, припаркованный у тротуара. В завершение Nissan Sunny ударилась об дерево и вылетела на тротуар»,





— сообщили корреспондентам НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».







По предварительным данным, в аварии никто не пострадал





По предварительным данным, в аварии никто не пострадал, сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняющие детали аварии.







Днём 23 августа Toyota Corolla и Nissan Sunny столкнулись в Дзержинском районе Новосибирска — водители вызывали «скорую», чтобы проверить состояние ребёнка, находившегося в салоне одной из легковых машин.