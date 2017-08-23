«Ниссан» протаранил три авто и отлетел в дерево на Дуси Ковальчук

Nissan Sunny протаранил три автомобиля
Nissan Sunny протаранил три автомобиля

Крупное ДТП с участием трёх автомобилей произошло у дома № 185 на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска. 


Авария произошла в 18:15 — водитель Nissan Sunny протаранил три автомобиля, врезался в дерево и вылетел на тротуар. «Водитель Honda Integra начал поворачивать направо во двор, его по касательной ударила Nissan Sunny. Из-за этого Nissan Sunny отлетела и врезалась в Nissan Tino, который стоял в парковочном кармане. После


Nissan Sunny продолжила движение вперед и по касательной ударила Mitsubishi Pajero, припаркованный у тротуара. В завершение Nissan Sunny ударилась об дерево и вылетела на тротуар», 


— сообщили корреспондентам НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас». 


По предварительным данным, в аварии никто не пострадал
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал


По предварительным данным, в аварии никто не пострадал, сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняющие детали аварии.


Днём 23 августа Toyota Corolla и Nissan Sunny столкнулись в Дзержинском районе Новосибирска — водители вызывали «скорую», чтобы проверить состояние ребёнка, находившегося в салоне одной из легковых машин. 

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Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospas54rus

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