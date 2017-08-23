Сибирячка оставила плиту включенной и ушла из дома: спасатели взламывали двери

Соседи почуяли запах дыма и вызвали пожарных 
Соседи почуяли запах дыма и вызвали пожарных 

Вечером 23 августа в новосибирском микрорайоне «Весенний» произошёл пожар.


Запах дыма почувствовали жители дома № 4 на улице Заречной, они вызвали спасателей. Как оказалось, жительница этого дома забыла выключить плиту, из-за чего в квартире на 6-м этаже начался пожар. «Мы разговаривали с пожарными, они говорят, что в квартире проживают мать с сыном. 


Дома никого не было, женщина поставила что-то жарить на плиту и ушла из дома. Спасатели взламывали дверь, они рассказали, что из-за работающей печи столы на кухне начали плавиться, из-за этого было сильное задымление»,


— рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Татьяна Гаськова. 


Гаськова отметила, что возле дома дежурил реанимобиль, но помощь никому не понадобилась — никто не пострадал. Во дворе собралось много детей, которые удивились приезду пожарной машины. 


Во дворе дежурил реанимобиль, но его помощь не понадобилась — пострадавших нет
Во дворе дежурил реанимобиль, но его помощь не понадобилась — пострадавших нет


«Самое интересное, что где-то месяц назад в доме была проверка, и специально к этому событию были  установлены пожарные краны. После проверки их начали снимать. Мы писали жалобу в МЧС, видимо, скоро снова проверку проведут», — добавила жительница этого дома. 


В подъезде этого дома отсутствовали пожарные краны
В подъезде этого дома отсутствовали пожарные краны


На прошлой неделе в Новосибирске произошел другой пожар — поздно ночью 16 августа во дворе в Железнодорожном районе Новосибирска сгорела сауна «Абба». Как рассказали НГС.НОВОСТИ очевидцы, посетители сауны выскочили из горящего здания полуголыми.

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Мария Шевлягина 
Фото Татьяны Гаськовой 

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