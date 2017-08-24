Сидит как влитой: житель Новосибирской области отремонтировал дорогу пнём
В Новосибирской области придумали, как ремонтировать дороги при помощи подручных материалов — яму на трассе под Барабинском заделали пнём.
О необычной заплатке на дороге в окрестностях Барабинска на западе Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказал местный фермер Константин Терещенко. По его словам, заплатку из пня сделал на дороге неизвестный ему умелец 5 лет назад.
«Человек устал попадать в эту яму и в один прекрасный день взял берёзу, отпилил и вбил её аккуратно в яму», — говорит Терещенко, называя берёзовую заплатку «памятником русской смекалке».
Терещенко периодически фотографирует эту достопримечательность — судя по снимкам, заплатка демонстрирует завидную прочность. Более того, с годами машины только прочнее вдавили чурбан в яму на дороге — теперь он там сидит как влитой.
Проблему плохих дорог сибиряки решают по-разному. Ветеран Великой Отечественной войны из Ордынского района Михаил Чернышов собрал своими руками вездеход, а предприниматель Юрий Швецов наладил выпуск специального полимера для долговечной разметки дорог собственного изобретения.
Если вы знаете человека, который поставил эту заплатку, пожалуйста, сообщите нам по телефону редакции 8-923-157-0000 или на электронную почту news@ngs.ru.
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Стас Соколов
Фото Константина Терещенко