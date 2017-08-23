«Сад на колёсах»: новосибирцы прошлись по улицам с колясками в виде лягушек и кораблей

Вечером 23 августа в новосибирском микрорайоне «Родники» прошёл праздничный парад необычных детских колясок.





Один из участников парада — продуктовая лавка на колёсах





К 18:00 к дому на улице Тюленина, 26/1 начали подходить первые участники парада — родители-энтузиасты привезли коляски, переделанные во фрегаты, избушки и детские ванночки.





Создатели коляски вдохновились известной повестью Александра Грина «Алые паруса»





Конкурс организовали администрация Калининского района и ТОС «Радуга». Участники будут соревноваться в номинациях «Самая необычная детская коляска», «Парад кукольных колясок», «Лучшее оформление детского велосипеда» и «Парад близнецов и двойняшек».





Не все участники парада были рады вниманию





На встречу пришло около 20 участников. Мероприятие закончится около 20:00.





Коляска в форме гипнолягушки





В конкурсе приняли участие около 20 колясок





Помимо кораблей в конкурсе приняли участие коляски-пароходы





На параде было много различных детских выступлений





Девочка в костюме пилота сделала из своей коляски необычный самолетик





В прошлом году парад колясок в «Родниках» собрал около 60 участников — тогда по улицам проехали детские коляски в форме торта и бульдозера.