«Сад на колёсах»: новосибирцы прошлись по улицам с колясками в виде лягушек и кораблей

Вечером 23 августа в новосибирском микрорайоне «Родники» прошёл праздничный парад необычных детских колясок.


Один из участников парада — продуктовая лавка на колёсах
Один из участников парада — продуктовая лавка на колёсах


К 18:00 к дому на улице Тюленина, 26/1 начали подходить первые участники парада — родители-энтузиасты привезли коляски, переделанные во фрегаты, избушки и детские ванночки. 


Создатели коляски вдохновились известной повестью Александра Грина «Алые паруса»
Создатели коляски вдохновились известной повестью Александра Грина «Алые паруса»


Конкурс организовали администрация Калининского района и ТОС «Радуга». Участники будут соревноваться в номинациях «Самая необычная детская коляска», «Парад кукольных колясок», «Лучшее оформление детского велосипеда» и «Парад близнецов и двойняшек». 


Не все участники парада были рады вниманию
Не все участники парада были рады вниманию


На встречу пришло около 20 участников. Мероприятие закончится около 20:00. 


Коляска в форме гипнолягушки
Коляска в форме гипнолягушки


В конкурсе приняли участие около 20 колясок
В конкурсе приняли участие около 20 колясок


Помимо кораблей в конкурсе приняли участие коляски-пароходы
Помимо кораблей в конкурсе приняли участие коляски-пароходы


На параде было много различных детских выступлений 
На параде было много различных детских выступлений 


Девочка в костюме пилота сделала из своей коляски необычный самолетик
Девочка в костюме пилота сделала из своей коляски необычный самолетик


В прошлом году парад колясок в «Родниках» собрал около 60 участников — тогда по улицам проехали детские коляски в форме торта и бульдозера

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Мария Шевлягина 
Фото Густаво Зырянова

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