«Сад на колёсах»: новосибирцы прошлись по улицам с колясками в виде лягушек и кораблей
Вечером 23 августа в новосибирском микрорайоне «Родники» прошёл праздничный парад необычных детских колясок.
К 18:00 к дому на улице Тюленина, 26/1 начали подходить первые участники парада — родители-энтузиасты привезли коляски, переделанные во фрегаты, избушки и детские ванночки.
Конкурс организовали администрация Калининского района и ТОС «Радуга». Участники будут соревноваться в номинациях «Самая необычная детская коляска», «Парад кукольных колясок», «Лучшее оформление детского велосипеда» и «Парад близнецов и двойняшек».
На встречу пришло около 20 участников. Мероприятие закончится около 20:00.
В прошлом году парад колясок в «Родниках» собрал около 60 участников — тогда по улицам проехали детские коляски в форме торта и бульдозера.
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Мария Шевлягина
Фото Густаво Зырянова