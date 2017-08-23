Перероют и перекроют: коммунальщики затеяли ремонт на улице возле горбольницы

Мэрия Новосибирска предупредила о перекрытии улицы Залесского — дорогу возле первой горбольницы раскопают на 20 дней.







«Это связано с проведением АО "ТеплоЭнергоСтрой" земляных работ при капитальном ремонте тепловой камеры», — пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-центре мэрии.





Движение на участке возле домов № 5 и 7 закроют 3 сентября до 20 сентября. По этому участку проходит несколько маршрутов, в том числе № 5, 75, 45. В мэрии объяснили, что из-за перекрытий эти автобусы не будут выезжать с площади Калинина на улицу Дуси Ковальчук. Они будут двигаться по Красному проспекту до улицы Северной и через неё выезжать на улицу Залесского, а затем на улицу Даргомыжского.





Схема движения автобусов после перекрытия улицы Залесского





Вчера НГС.НОВОСТИ рассказывали о проблеме возле дома по адресу Залесского, 7 — на выходных рабочие разрушили там тротуар. Его начали ремонтировать, но в порядок приведут к началу сентября.