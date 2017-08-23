Заказал облить кислотой: новосибирец получил условный срок за разборки с родственником

Рассмотрение уголовного дела о семейных разборках завершено — заказчику дали 3 года и 6 месяцев колонии

23 августа Октябрьский районный суд назначил условный срок 58-летнему новосибирцу — он два раза заказывал покушение на своего родственника, потерпевшему брызгали в лицо кислотой и хотели ударить электрошокером.





Как сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в прокуратуре Новосибирской области, организатор нападений Эльдар Шарифов получил 3 года и 6 месяцев условного срока. Решение первой инстанции в силу ещё не вступило.





Как ранее сообщали НГС.НОВОСТИ со ссылкой на следствие, первое нападение произошло в Октябрьском районе в конце 2015 года. Несмотря на то что кислота была разбавлена, пострадавший всё равно получил ожоги. Полицейские возбудили уголовное дело, но ни заказчика, ни исполнителя сразу не нашли.





Исполнитель получил за работу 200 тысяч рублей. Но заказчик остался недоволен исходом и в октябре 2016 года снова предложил тому же знакомому подкараулить и изувечить родственника — на этот раз электрошокером и за вознаграждение в размере 400 тысяч рублей.





Но вместо того, чтобы выполнить новый «заказ», исполнитель обратился в полицию и начал сотрудничать со следствием. В январе 2017 года он сообщил заказчику, что якобы справился с заданием, и назначил встречу, чтобы получить предоплату — 98 тысяч рублей. При передаче денег заказчика задержала полиция.







Действия заказчика нападения квалифицировали по ст. 30, 33, 111 УК РФ — организация покушения и приготовления к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью. Следствие не раскрывало, кем приходятся друг другу организатор покушения и жертва, и предполагало, что мужчины поссорились из-за денег.







23 августа суд назначил условный срок заказчику — последний получил 3 года и 6 месяцев. 35-летний исполнитель покушения избежал уголовного наказания, так как раскаялся и помирился с жертвой.





В 2012 году приговор по похожему делу вынес Искитимский районный суд. 5 месяцев лишения свободы получил мужчина, который нанял человека, чтобы облить кислотой бывшую подругу.