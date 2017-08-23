«Участков много, область велика»: власти задумались о переносе нового ЛДС за пределы Новосибирска

Проект арены, презентованный 4 июля

Строительство гигантской ледовой арены в Новосибирске оказалось под угрозой срыва. Из-за проблем с перезонированием участка в 27 гектаров стройку могут перенести в область, оставив город без новой станции метро и дороги.





«По дорожной карте, которую мы реализовывали, — я, мэр города и компания, которая бралась реализовывать техусловия, планировочные условия, — в конце сентября надо выходить на объявление конкурса концессионера-застройщика, инвестора-застройщика. К сожалению, это сделать пока не удаётся и не удастся. В сентябре уж точно, поскольку не решён первый вопрос. Он в компетенции городского совета — это перевод земли из одной зоны в другую, которая позволяет вести строительство жилья и объектов соцкультуры на этой территории», — заявил сегодня, 23 августа, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.







По его словам, один из вариантов решения вопроса — перенос стройки в другое место, которое будет находиться в собственности области, например, в пригород Новосибирска.





«Сроки поджимают, в 2022 году надо сдать. Участков много [для рассмотрения], область велика», — заключил он.







Место, где планировали построить новый ЛДС





Власти планировали построить новую ледовую арену на левом берегу за строящимся жилым комплексом «Панорама». К ней хотели построить дорогу, которая свяжет Бугринский, Октябрьский и запланированный четвёртый мост через Обь, а также разместить в середине метромоста станцию метро «Спортивная». По приказу президента Владимира Путина, в новом комплексе должны провести ЧМ по хоккею среди молодёжи в 2023 году — заявку на проведение мероприятия презентовали губернатор Владимир Городецкий и мэр Анатолий Локоть в мае в Кёльне.