Бардак, аварии, проверки: новосибирцы не могут дождаться популярную маршрутку

Новосибирцы не могут дождаться маршрутку № 19
Новосибирцы не могут дождаться маршрутку № 19

Читатели НГС.НОВОСТИ пожаловались на то, маршрутки № 19 (ПКиО «Заельцовский» – ПАТП-9) перестали ходить — один из перевозчиков объяснил это нарушением дисциплины водителей, другой утверждает, что машины ходят по расписанию.


«Первый раз это было в пятницу, 18 августа. Маршрутки вообще перестали ходить. С утра не могли уехать на работу, — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница Новосибирска Ольга Волкова, — На ЦУГАЭТе (на сайте можно отслеживать движение транспорта) была только одна маршрутка на 8.40. До этого их не было вообще в принципе. И видно было, что несколько маршруток стоят в одном парке».


По ее словам, подобная ситуация повторилась и сегодня, 23 августа. Утром на остановке в районе МЖК больше 20 человек не могли дождаться маршрутку почти полчаса. Некоторые стали уезжать на такси.


Перевозчик Анатолий Кожанов, у которого на этом маршруте работает всего одна машина, утверждает, что маршрутки другого перевозчика действительно ходят с перебоями. Он связал это с тем, что за последнее время случилось несколько аварий. «Перевернулась ГАЗель. В этот же день с потерпевшими вторая врезалась, и третья. Водители тянут на маршруте, а потом начинают нагонять, о чем было доложено директору ЦУГАЭТ», —пояснил Кожанов. 


По его словам, после этого сотрудники ГИБДД начали выезжать и проверять техническое состояние машин. «Потом половина на маршрут не вышли, потому что состояние не соответствует никаким требованиям. Путёвки выдаются на неделю вперед, машины ставятся не в одном месте, а по всему городу. А работают одни иностранцы и нелегалы на этом маршруте. Бардак полный», — рассказал перевозчик.


Однако, его коллега, который работает на этом же маршруте, утверждает, что машины по-прежнему ходят. В доказательство он показал корреспонденту карту движения маршруток на 16.30 — на линии было 14 машин. «Ничего подобного, маршрут работает в обычном порядке, — пояснил руководитель компании-перевозчика Александр Звягинцев, — Но бывают рабочие моменты, когда машин меньше на линии». Он объяснил это тем, что у некоторые автомобили, например, проходят техосмотр.


По словам Звягинцева, всего в парке на маршруте № 19 работают 22 машины, в том числе три резервные. Но в среднем на линии, как правило, работают 12-14 машин, говорит перевозчик. 


Напомним, утром 17 августа маршрутка № 19 перевернулась на площади Калинина в Новосибирске — пожарные а место аварии приехала скорая помощь, которая увезла пострадавших.

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Анна Богданова
Фото Ирины Малыгиной

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