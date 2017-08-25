Не так поставили: из-за нового светофора на Восходе пожертвовали газоном

На улице Восход за лето случилась череда дорожных ляпов: сначала неправильно поставили светофоры, потом — дублирующие дорожные знаки
На улице Восход за лето случилась череда дорожных ляпов: сначала неправильно поставили светофоры, потом — дублирующие дорожные знаки

Рабочие поставили новый светофор на Т-образном перекрёстке в районе улицы Восход в Октябрьском районе Новосибирска — пешеходный переход от него будет упираться в проезжую часть улицы 9 Ноября. Теперь «зебру» переносят, но для этого убирают часть газона.


«Во вторник комиссия разбиралась, а в среду где-то после обеда начали убирать газон, чтобы расширить пешеходную зону. Поводом для этого стало то, что изначально неправильно установили светофор. Срезали примерно полтора метра газона. И я так понимаю, что газон будут срезать и на противоположной стороне аллеи, потому что там уже ходили и делали замеры», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ читатель, приславший фото с улицы Восход.


Когда часть газона уберут, пешеходная зона станет шире и позволит нарисовать «зебру» к безопасному участку улицы Восход, а не к проезжей части улицы 9 ноября.


Из-за пешеходного перехода напротив рабочим пришлось пожертвовать частью газона
Из-за пешеходного перехода напротив рабочим пришлось пожертвовать частью газона


Напомним, что в этом месте улицы Восход ляпы при ремонте и благоустройстве дороги происходят уже не в первый раз: здесь ставили светофор сразу за деревом, потом дерево срубили, после горожане замечали в этом месте раздвоившиеся дорожные знаки

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Илья Калинин
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