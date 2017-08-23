АвтоВАЗ назвал цену кроссовера LADA Vesta (фото)

Стоимость «Лада Веста» универсал в максимальной комплектации будет выше 800 тысяч рублей, рассказал РИА Новости глава АвтоВАЗа Николя Мор.





«LADA Vesta SW (station wagon — универсал) будет немного дороже в базовой версии и ещё немного дороже для версии Сross. Vesta SW Cross в максимальной комплектации с мотором 1,8 будет стоить дороже 800 тысяч», — сказал Мор.





Он также добавил, что производство «Лады Веста» в кузове универсал стартует уже в ближайшее время, а продажи новинки — в конце 2017 года.





Версия SW Cross имеет клиренс 20,3 см. Длина машины — 4424 мм, ширина — 1785 мм, высота — 1535 мм. Автомобиль получил чёрный пластиковый обвес по периметру и сдвоенные патрубки выхлопной системы. Обычный универсал имеет клиренс 17,8 см. Также у SW Cross увеличены колея и размерность колёс.





По данным производителя, минимальная стоимость седана «Лада Веста» сейчас составляет около 550 тысяч рублей. В максимальной комплектации будет стоить дороже 800 тысяч рублей.







