«Ниссан» протаранил «Тойоту» с младенцем в салоне: на место приехала «скорая»

Столкновение Toyota Corolla и Nissan Sunny произошло возле остановки «Дом одежды»
Столкновение Toyota Corolla и Nissan Sunny произошло возле остановки «Дом одежды»

Днём 23 августа Toyota Corolla и Nissan Sunny столкнулись в Дзержинском районе Новосибирска — водители вызвали «скорую», чтобы проверить состояние ребёнка в салоне одной из легковых машин. 


Авария произошла в 13:50 возле дома № 40 по улице Трикотажной, в районе остановки «Дом одежды».


«Оба участника двигались по улице Трикотажной со стороны улицы Республиканской в сторону улицы Авиастроителей. 


"Ниссан" — в левом ряду, по трамвайным путям, "Тойота" — вдоль трамвайных путей, чуть впереди. "Тойота" пошла на разворот, не выехала на трамвайные пути. В итоге ей в бок ударил "Ниссан"», 


— рассказали НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас». 


Nissan протаранил автомобиль Toyota, в салоне которого сидел грудной ребёнок
Nissan протаранил автомобиль Toyota, в салоне которого сидел грудной ребёнок


Как рассказали в «Автоспасе», в момент столкновения в Toyota Corolla находился грудной ребёнок. Водитель Toyota вызвала «скорую», чтобы медики проверили состояние ребёнка. «Также авария заблокировала движение трамваям», — добавили аваркомы.


Сегодня утром в Новосибирске произошла другая авария, которая серьёзно парализовала движение на Димитровском мосту. Тогда 28-летнему водителю Nissan Bluebird стало плохо, и он врезался в разделительный бордюр.

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Мария Шевлягина
Фото vk.com/avtospas54rus

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