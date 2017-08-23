«Ниссан» протаранил «Тойоту» с младенцем в салоне: на место приехала «скорая»
Днём 23 августа Toyota Corolla и Nissan Sunny столкнулись в Дзержинском районе Новосибирска — водители вызвали «скорую», чтобы проверить состояние ребёнка в салоне одной из легковых машин.
Авария произошла в 13:50 возле дома № 40 по улице Трикотажной, в районе остановки «Дом одежды».
«Оба участника двигались по улице Трикотажной со стороны улицы Республиканской в сторону улицы Авиастроителей.
"Ниссан" — в левом ряду, по трамвайным путям, "Тойота" — вдоль трамвайных путей, чуть впереди. "Тойота" пошла на разворот, не выехала на трамвайные пути. В итоге ей в бок ударил "Ниссан"»,
— рассказали НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».
Как рассказали в «Автоспасе», в момент столкновения в Toyota Corolla находился грудной ребёнок. Водитель Toyota вызвала «скорую», чтобы медики проверили состояние ребёнка. «Также авария заблокировала движение трамваям», — добавили аваркомы.
Сегодня утром в Новосибирске произошла другая авария, которая серьёзно парализовала движение на Димитровском мосту. Тогда 28-летнему водителю Nissan Bluebird стало плохо, и он врезался в разделительный бордюр.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Мария Шевлягина
Фото vk.com/avtospas54rus