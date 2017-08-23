В областном правительстве ликвидируют два министерства: сократят 57 чиновников

Новое министерство труда и социального развития начнёт работать в сентябре
Новое министерство труда и социального развития начнёт работать в сентябре

В сентябре в Новосибирской области появится новое министерство труда и социального развития — оно объединит два ведомства, из-за слияния министерств будет уволено почти 60 работников.


22 августа губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление — оставить в новом министерстве не более 197 штатных работников. В упразднённых ведомствах работают 254 человека, говорил ранее вице-губернатор Александр Титков. Чиновник анонсировал сокращение 15–17 служащих, но по новому постановлению штат сокращают на 57 работников. 


Два областных министерства — труда и социального развития — были упразднены в начале июля. Городецкий объяснял нововведение тем, что структура правительства меняется для удобства работы с федеральными чиновниками. Новое министерство появится в сентябре — ради этого ликвидируют 2 нынешних ведомства. Губернатор не уточнил, будут ли работать в объединённом министерстве нынешние главы ведомств — Сергей Пыхтин и Игорь Шмидт. «Формировать [кадровый состав] министерства будет новый министр. Время покажет», — сказал Владимир Городецкий. И.о. министра труда и социального развития назначен бывший замруководителя минздрава Ярослав Фролов.

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Мария Шевлягина
Фото Татьяны Фатеевой

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