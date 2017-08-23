Задолжали 10 миллионов: жителей нового микрорайона месяцами держат без горячей воды

Каждое лето жители «Светлого» остаются без горячей воды
Каждое лето жители «Светлого» остаются без горячей воды

Около 3 тысяч жителей микрорайона «Светлый» в пригороде Новосибирска второе лето подряд остаются без горячей воды. Людям приходится каждый день греть воду в чайниках, чтобы помыться.


«Второй год подряд отключают горячую воду в начале июня и включают с началом отопительного сезона. Люди живут по четыре месяца без горячей воды. Это все дома, которые сданы. Их 12–13.


<…> Застройщик объясняет, что вроде как многие не платят за газ, а они взяли и всем отключили. Жители повозмущались, вроде кто-то пытался куда-то обратиться», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ житель «Светлого» Сергей.


Микрорайон «Светлый» находится неподалёку от аэродрома в Мочище. Его застраивает компания «Антар». По данным компании, в микрорайоне строят как пятиэтажки, так и таунхаусы. Почти все покупатели — семьи с детьми.


Гендиректор финансово-строительного объединения «Основа», куда входит «Антар», Светозар Дарнев подтвердил НГС.НОВОСТИ, что поставщики газа отключают горячую воду жителям второе лето подряд, и объяснил это многомиллионными долгами за газ.


«Часть жителей многоквартирных домов предпочитает не оплачивать коммунальные услуги вовремя, а часть жителей не платит "коммуналку" вовсе. За отопительный сезон накапливается задолженность. От этого страдают добросовестные жители, но только в летний сезон. <...>


Всего задолженность населения по всем коммунальным платежам на август 2017-го составляет 9,8 миллиона рублей. И нас как застройщика эта ситуация очень беспокоит. Это репутационные риски. 


Мы работаем с этим. Большой плюс "Светлого" — в автономности. Мы не зависим от городских сетей. <...> Задолженность, которая копится во время зимнего отопительного сезона, гасится в течение летнего периода, в том числе и из бюджета на благоустройство. Мы же не можем жителей оставить без тепла в зимний период — в "Светлом" почти все семьи с детьми. <...> Все дома имеют равномерную задолженность, поэтому разделить отключение по котельным также невозможно. Выхода два: оплатить задолженность или оплатить задолженность и создавать ТСЖ. Тогда за долги по коммунальным платежам все жители дома будут нести солидарную ответственность, а не управляющая компания», — объяснил Дарнев.


Он добавил, что под отключения попадают только пятиэтажки — у таунхаусов собственные газовые котлы. По словам гендиректора, если жители расплатятся с долгами, горячую воду опять дадут.


Внезапные отключения коммунальных услуг произошли и в посёлке Плановый в микрорайоне ОбьГЭС — более тысячи домов остались без газа и электричества

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Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова

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