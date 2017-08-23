Чтобы на газонах не бросали: чиновники отдали свою парковку хоккейным болельщикам

Хоккеисты «Сибири» вместе с болельщиками празднуют победу над «Спартаком»

Администрация Калининского района Новосибирска открыла свою парковку для хоккейных болельщиков.





«В связи с наступлением нового сезона Континентальной хоккейной лиги 2017/2018 года администрация Калининского района предлагает болельщикам на время игр использовать бесплатную парковку на 80 автомобилей на Богдана Хмельницкого, 14/3», — сообщает пресс-центр администрации района.







В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области пояснили, что регулировать правила стоянки возле администрации будут сотрудники службы парковки. Заезжать на парковку нужно будет с улицы Народной.







«Очень много болельщиков приезжает на машинах, они забивают парковку перед ЛДС. Администрация района понимает, что есть проблема, на Богдана Хмельницкого в это время заторы возникают. И бросают автомобили где угодно, в том числе и на газонах. Машины, которые будут стоять с нарушением правил дорожного движения, мы будем эвакуировать», — пояснили в ГИБДД.





Парковка на 80 мест





Новый сезон Континентальной хоккейной лиги начался 22 августа с победы новосибирской «Сибири» над московским «Спартаком». На матче, как и всегда, был аншлаг — стадион посетили 7420 зрителей.