Чтобы на газонах не бросали: чиновники отдали свою парковку хоккейным болельщикам

Хоккеисты «Сибири» вместе с болельщиками празднуют победу над «Спартаком»
Хоккеисты «Сибири» вместе с болельщиками празднуют победу над «Спартаком»

Администрация Калининского района Новосибирска открыла свою парковку для хоккейных болельщиков.


«В связи с наступлением нового сезона Континентальной хоккейной лиги 2017/2018 года администрация Калининского района предлагает болельщикам на время игр использовать бесплатную парковку на 80 автомобилей на Богдана Хмельницкого, 14/3», — сообщает пресс-центр администрации района.


В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области пояснили, что регулировать правила стоянки возле администрации будут сотрудники службы парковки. Заезжать на парковку нужно будет с улицы Народной.


«Очень много болельщиков приезжает на машинах, они забивают парковку перед ЛДС. Администрация района понимает, что есть проблема, на Богдана Хмельницкого в это время заторы возникают. И бросают автомобили где угодно, в том числе и на газонах. Машины, которые будут стоять с нарушением правил дорожного движения, мы будем эвакуировать», — пояснили в ГИБДД.


Парковка на 80 мест
Парковка на 80 мест


Новый сезон Континентальной хоккейной лиги начался 22 августа с победы новосибирской «Сибири» над московским «Спартаком». На матче, как и всегда, был аншлаг — стадион посетили 7420 зрителей.

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Ксения Евдокимова
Фото hcsibir.ru, фрагмент справочника 2ГИС

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