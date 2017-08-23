Сибирячка сделала Кашпировскому кожаный блокнот за 8 тысяч рублей

Новосибирский мастер по коже Алла Пчелинцева по заказу изготовила блокнот для известного психотерапевта Анатолия Кашпировского

Новосибирский мастер по коже Алла Пчелинцева изготовила ежедневник для известного психотерапевта и целителя Анатолия Кашпировского — свою работу она оценила в 8 тысяч рублей.







«Всё обсуждалось до мельчайших деталей: какой дизайн, какие страницы, из чего, как прикреплены. Кожу выбирали в магазине у поставщиков. Блокнот размера А5 получился из чёрной матовой телячьей кожи, с гравировкой инициалов, немецкой бумагой с тиснением и именем с фамилией на каждом развороте. На первом листе — три цитаты из его книги. Насколько я знаю, блокнот вручён, человек доволен», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Алла Пчелинцева.







По словам Пчелинцевой, ежедневник ей заранее заказал организатор тура психотерапевта — он искал оригинальный подарок ко дню рождения Кашпировского, который тот отметил 11 августа.







На первом листе блокнота напечатаны цитаты из книг самого Кашпировского





«Ни один этап этой работы не был простым. Хотя технически сложного там ничего не было. Но приходилось всё время что-то переделывать: блок перепечатывали два раза, макеты куда-то съезжали, цифры не печатались, буквы превращались в "корявки". В общем, чистая магия», — говорит мастер.







Ранее, как рассказала Алла, она дважды делала ежедневники в подарок российскому певцу Валерию Леонтьеву по заказу его фан-клуба. Из новосибирских публичных персон блокнот от Пчелинцевой есть у начальника областной ГИБДД Сергея Штельмаха.







Пчелинцева уже делала блокноты для певца Валерия Леонтьева и главы областной ГИБДД Сергея Штельмаха





Оригинальный подарок на день рождения сделала Новосибирскому зоопарку художница Елена Жилина — она написала портрет бывшего директора зоопарка Ростислава Шило с тигрятами в руках.