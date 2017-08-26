Отмечаем юбилей: зоопарк опубликовал программу праздника за 4,5 миллиона

В последнее воскресенье августа новосибирский зоопарк устроит грандиозный праздник
В последнее воскресенье августа новосибирский зоопарк устроит грандиозный праздник

27 августа Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило отпразднует своё 70-летие. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, в воскресенье зоопарк откроется в 9:00, а с 11:00 начнутся концерты, мастер-классы, конкурсы и многое другое.


Главная площадка праздника, сцена, разместится у центрального фонтана — здесь в течение всего дня будут выступать музыкальные коллективы. Кроме того, в 12:30 здесь наградят участников конкурса костюмов «Моё любимое животное Новосибирского зоопарка», а в 14:00 — победителей фотоконкурса «Животные зоопарка».


Также в зоопарке организуют несколько интерактивных площадок. «Центральная аллея зоопарка на весь день станет "Аллеей знаний", здесь будут проходить викторины и разнообразные игры, будут работать мастерские, в которых всех желающих научат делать замечательные фигурки животных из всевозможных материалов», — рассказалив зоопарке.


Отдельную площадку займёт Клуб юных натуралистов — юннаты покажут своих животных и расскажут, как ухаживать за детёнышами, а у водоёма организуют «Озеро творчества» — гости праздника смогут научиться технике оригами, выиграть мороженное от «Купино», поучаствовать в народных играх славянского дома-бани «Жихарка». Дети и взрослые смогут перевоплотиться в любое животное с помощью аквагрима. Также новосибирцы приготовят юбилейные пряники с работниками «Чашка кофе» и изготовят фоторамки со «Школой ремонта "Леруа Мерлен"». Кроме того, на празднике появятся фокусники, ходулисты, трансформеры и ретро-автомобили. 


Празднование юбилея зоопарка пройдет на четырёх площадках 
Празднование юбилея зоопарка пройдет на четырёх площадках 


В честь праздника в зоопарке установили памятник Ростиславу Шило, а в воскресенье его сотрудникам подарят его портрет. На сам же праздник зоопарк потратит 4,5 млн рублей

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Мария Шевлягина 
Фото Ольги Бурлаковой, инфографика НГС.НОВОСТИ на основе карты 2ГИС

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