В Новосибирске открылся чёрный салон красоты

Интерьер сделан полностью в чёрном цвете, по словам владельцев, большая часть мебели изготовлена на заказ
Интерьер сделан полностью в чёрном цвете, по словам владельцев, большая часть мебели изготовлена на заказ

Владельцы сети салонов красоты Golova открыли третий салон на улице Мичурина — в дополнение к двум уже работающим на проспекте Карла Маркса и улице Орджоникидзе.


«Мы взяли такую большую площадь — 290 "квадратов", для того, чтобы было больше рабочих мест. В городе нет такого салона, мы хотели быть первыми», — рассказывает совладелица бизнеса Екатерина Козловская.


Интерьер полностью в чёрном цвете, по словам владельцев, большая часть мебели сделана на заказ. В салоне будет 11 парикмахеров, 8 визажистов и 12 маникюрных мест.


По данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас работают 2797 салонов красоты. Вместе с тем 67 из них расположены рядом или на улице Мичурина. Конкуренцию Golova могут составить федеральная сеть Brow Bar (10 филиалов в Новосибирске) и студии маникюра 4hands, которые, несмотря на более скромные площади, имеют 19 филиалов по городу.


При этом сибиряки всё чаще высказывают претензии к качеству услуг в этой сфере. Недавно девушка засудила массажный салон за грубый ответ на Flamp — хамство обошлось предпринимателям в 80 тысяч рублей.

Валерия Терлеева
Фото предоставлено Екатериной Козловской

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