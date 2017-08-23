«Я хотела, чтобы люди задумались»: сибирячка рассказала, зачем приковала себя к ноге Ленина

Ксения Сухоруких на пикете 22 августа
Ксения Сухоруких на пикете 22 августа

Акция в центре Новосибирска, которая прошла рано утром 22 августа, закончилась для её организатора Ксении Сухоруких долгим объяснением с полицией. 


Накануне в половину девятого утра девушка залезла на постамент памятнику Ленину и приковала себя цепями. Ксения приурочила свою акцию ко Дню российского флага. Вскоре на место приехали врачи, полицейские и спасатели. О том, что было после того, как её сняли с памятника, зачем он провела свой пикет и собирается ли устраивать другие акции, девушка рассказала НГС.НОВОСТИ.


— Расскажите, что было после того, как вас сняли с памятника?


— В СМИ писали, что меня увезли в больницу на «скорой». На самом деле всё было не так. «Скорая» приехала, мне замерили давление, оно было высокое, померили температуру, с ней было всё в порядке. Предложили лекарства, я отказалась, сказала, что я вполне в адекватном состоянии. Мне не плохо, мне хорошо, всё нормально. Я от госпитализации отказалась. Меня после этого отвезли в полицию, я там пробыла примерно до часу дня. Но протокола задержания не было. Это просто была беседа, пришлось дать объяснительную, не больше. Но я сама удивилась — мне разным людям приходилось одно и то же рассказывать. Никакого обвинения пока не выдвинуто. Обращались со мной хорошо, никто не грубил.


— Ожидали ли вы бурной реакции общественности на вашу акцию?


— Я немножко удивилась. Я не думала, что будет такой серьёзный ажиотаж. Ребята в соцсетях приравнивают это к пиару. Но цель была, естественно, не пиар.


— А какой реакции вы ожидали?


— В моём образе была метафора с завязанным ртом — у нас вся Россия молчит. Я вышла, чтобы показать своё мнение. Я ожидала, что люди посидят и подумают, что с этим всем делать. Картина была ужасающая, но это не значит, что надо идти и кричать. Нужно посидеть и подумать, что менять к лучшему, а не ругаться в комментариях в соцсетях. Я рассчитывала на то, что люди начнут осмысливать ситуацию, которая творится с нами. У меня же был не перформанс, где я кричала, я делала всё спокойно, молча, обдуманно. Мне бы хотелось, чтобы ребята делали так же, спокойно, без матов, криков, угроз. Я не призывала, чтобы люди ссорились между собой, я несколько огорчена, что так выходит. 


Я хотела, чтобы люди после акции задумались, что мы делаем неправильно, почему у нас интеллектуальное будущее страны загибается. 


Можно сказать — во всем власть виновата или оппозиция — кого-то винить всегда очень просто. Я бы хотела, чтобы ребята, которые и во властных структурах, подумали, что не так, и также, чтобы народ подумал, что можно внутри себя сделать.


— Как долго вы готовились к акции? Кто помогал вам?


— Недолго, практически всё спонтанно получилось, я боюсь ошибиться в цифрах. Идея моя личная, но была помощь, чтобы помочь забраться на памятник — сама бы я, конечно, не справилась ни за что.


— Прежде вы уже говорили, что не относитесь к политическим партиям, а те, кто помогал вам, что с их позицией?


— Они также не относятся.


— Чем вы обычно занимаетесь?


— Я родилась в Кемерово, в Новосибирске учусь на преподавателя английского языка. А работаю организатором мероприятий.


— Планируете ли вы в ближайшее время другие общественные акции?


— Думаю, нет — сейчас это не совсем тот результат, который я хотела бы получить: что шумиха поднялась, что газеты пишут.

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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

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