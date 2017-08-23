«Это результат нашей демографии»: Городецкий пересчитал первоклассников и удивился

Количество первоклассников растёт каждый год, подсчитал Владимир Городецкий

В Новосибирской области в первые классы пойдёт рекордное количество школьников — больше 35 тысяч.





«С каждым годом количество первоклассников увеличивается. В 2015-м их было около 28,5 тысячи, а в прошлом уже 35,5 тысячи. Это результат нашей демографии», — пояснил губернатор. По его словам, в этом году первый звонок 1 сентября прозвенит для 35 763 школьников.





Городецкий уточнил, что в Новосибирской области откроются 993 школы, а также 632 детсада и десятки интернатов, вузов, учреждений дополнительного образования. Все школы и детсады получили положительное заключение после проверок Роспотребнадзора и готовы к новому учебному году.





Кроме того, в новосибирских школах продолжают заменять окна и делать ремонт в классах — на это выделили почти 800 млн рублей. Ещё 68 млн рублей выделили на установку видеокамер внутреннего и наружного наблюдения.





К слову, всё больше родителей предпочитают отдавать своих детей не в традиционные школы, а в «теневые» — в квартиры к бывшим учителям.