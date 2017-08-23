Забрали из института: «Красный факел» взял на работу двух красивых актёров

Сегодня новых актёров официально представили труппе театра

Новосибирский театр «Красный факел» пригласил новых артистов — 21-летнюю Екатерину Макарову и 22-летнего Виктора Жлудова. Руководство нашло их на дипломных спектаклях в театральном институте.





Сегодня, 23 августа, директор театра Александр Кулябин и главный режиссёр Тимофей Кулябин представили новых артистов труппе. Екатерина Макарова и Виктор Жлудов — новосибирцы, выпускники Новосибирского театрального института 2017 года по специальности «Артист драматического театра и кино».







«В театр и мне лично приходит достаточно большое количество резюме из разных вузов, в том числе от московских.





Но так получилось, что из всех кандидатур, которые мы рассматривали, только Виктор и Катя нам приглянулись — они хорошо выглядели на студенческих работах. Сейчас мы их берём в театр — посмотрим, что из них выйдет», — рассказал НГС.НОВОСТИ Тимофей Кулябин.







Артисты пришли в «Красный факел» сегодня после летнего отпуска





Главный режиссёр пояснил, что всегда сам старается ходить на спектакли молодых артистов или отсматривать их работы на видео.







По словам Екатерины Макаровой, она отправила в театр резюме ещё в марте — ей перезвонили и предупредили, что к ней на спектакль придут сотрудники «Красного факела».





«И пришли к нам на спектакль “Королева красоты”, где я играла главную роль, Александр Прокопьевич и Тимофей Александрович (Кулябины — директор и главный режиссёр театра соответственно. — М.М.).





Когда мы их увидели в зале, мы даже испугались — за кулисами началась паника. Но мы очень старались, но тем получилось, наверное, хуже — перестарались», — вспоминает девушка.





Екатерина Макарова





Она отметила, что даже не надеялась на приглашение присоединиться к труппе «Красного факела».







Виктора Жлудова заметил Александр Кулябин — на спектаклях «Мой бедный Марат» и «Сказки Арденнского леса» в театральном институте. Директор передал Виктору визитку, попросив позвать и Екатерину — так оба артиста оказались в «Красном факеле».







Виктор Жлудов





«Это большая честь — попасть после института в театр с такой большой историей. Вообще в нашем городе очень сложно устроиться — даже в театры поменьше», — призналась Екатерина. Сейчас актёры только начнут репетиции. Виктор Жлудов отметил, что он будет играть в спектакле «Агенты праздников» и в новой постановке «Авантюристы».





Александр и Тимофей Кулябины сами ходят на дипломные спектакли, чтобы найти новых актёров





Тимофей Кулябин добавил, что каждый год в театр приходят 1-2 человека и уходят столько же. Он напомнил, что в этом году труппу покинули Николай Соловьёв и Анжелика Мурзайкина.







«Красный факел» откроет сезон 22 сентября безмолвным спектаклем «Дом Бернарды Альбы» режиссёра Сергея Землянского. Накануне премьеры театр провёл перформанс, превратившись в настоящий дом ужасов, — актрисы, облачившиеся в траурные одежды, напомнили зрителям трагическую историю вдовы.

