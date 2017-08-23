Забрали из института: «Красный факел» взял на работу двух красивых актёров

Сегодня новых актёров официально представили труппе театра
Сегодня новых актёров официально представили труппе театра

Новосибирский театр «Красный факел» пригласил новых артистов — 21-летнюю Екатерину Макарову и 22-летнего Виктора Жлудова. Руководство нашло их на дипломных спектаклях в театральном институте.


Сегодня, 23 августа, директор театра Александр Кулябин и главный режиссёр Тимофей Кулябин представили новых артистов труппе. Екатерина Макарова и Виктор Жлудов — новосибирцы, выпускники Новосибирского театрального института 2017 года по специальности «Артист драматического театра и кино».


«В театр и мне лично приходит достаточно большое количество резюме из разных вузов, в том числе от московских. 


Но так получилось, что из всех кандидатур, которые мы рассматривали, только Виктор и Катя нам приглянулись — они хорошо выглядели на студенческих работах. Сейчас мы их берём в театр — посмотрим, что из них выйдет», — рассказал НГС.НОВОСТИ Тимофей Кулябин.


Артисты пришли в «Красный факел» сегодня после летнего отпуска
Артисты пришли в «Красный факел» сегодня после летнего отпуска


Главный режиссёр пояснил, что всегда сам старается ходить на спектакли молодых артистов или отсматривать их работы на видео. 


По словам Екатерины Макаровой, она отправила в театр резюме ещё в марте — ей перезвонили и предупредили, что к ней на спектакль придут сотрудники «Красного факела». 


«И пришли к нам на спектакль “Королева красоты”, где я играла главную роль, Александр Прокопьевич и Тимофей Александрович (Кулябины — директор и главный режиссёр театра соответственно. — М.М.). 


Когда мы их увидели в зале, мы даже испугались — за кулисами началась паника. Но мы очень старались, но тем получилось, наверное, хуже — перестарались», — вспоминает девушка. 


Екатерина Макарова
Екатерина Макарова


Она отметила, что даже не надеялась на приглашение присоединиться к труппе «Красного факела». 


Виктора Жлудова заметил Александр Кулябин — на спектаклях «Мой бедный Марат» и «Сказки Арденнского леса» в театральном институте. Директор передал Виктору визитку, попросив позвать и Екатерину — так оба артиста оказались в «Красном факеле».


Виктор Жлудов
Виктор Жлудов


«Это большая честь — попасть после института в театр с такой большой историей. Вообще в нашем городе очень сложно устроиться — даже в театры поменьше», — призналась Екатерина. Сейчас актёры только начнут репетиции. Виктор Жлудов отметил, что он будет играть в спектакле «Агенты праздников» и в новой постановке «Авантюристы». 


Александр и Тимофей Кулябины сами ходят на дипломные спектакли, чтобы найти новых актёров 
Александр и Тимофей Кулябины сами ходят на дипломные спектакли, чтобы найти новых актёров 


Тимофей Кулябин добавил, что каждый год в театр приходят 1-2 человека и уходят столько же. Он напомнил, что в этом году труппу покинули Николай Соловьёв и Анжелика Мурзайкина. 


«Красный факел» откроет сезон 22 сентября безмолвным спектаклем «Дом Бернарды Альбы» режиссёра Сергея Землянского. Накануне премьеры театр провёл перформанс, превратившись в настоящий дом ужасов, — актрисы, облачившиеся в траурные одежды, напомнили зрителям трагическую историю вдовы

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой

Прочтений: 4731
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (26)26
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено