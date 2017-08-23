Уральская художница нарисовала на общежитии НГУ граффити о добрых лисятах

Вечером 22 августа художница из Екатеринбурга Наталья Пастухова начала работать над граффити на стене общежития НГУ на улице Пирогова, 8 — её работа называется «Доместикация лис».


Художница из Екатеринбурга Наталья Пастухова интересуется темой одомашнивания лис
Художница из Екатеринбурга Наталья Пастухова интересуется темой одомашнивания лис


В Академгородке проходит фестиваль стрит-арта, посвящённый последним открытиям учёных, — его назвали «Графит науки». В выходные мастера граффити проводили мастер-классы.


Так выглядит эскиз граффити, который Наталья Пастухова прислала на конкурс
Так выглядит эскиз граффити, который Наталья Пастухова прислала на конкурс


«Из заявленных на фестивале тем эта для меня самая близкая и понятная, — рассказала Наталья Пастухова корреспонденту НГС.НОВОСТИ. — Я часто работаю с анималистическими сюжетами, а лис — один из моих любимых персонажей. Кроме того, я читала статьи на эту тему». По словам художницы, на создание эскиза ушло пару дней. 


Этот эскиз называется «Ускорители на встречных пучках» — такой рисунок нанесут на стену хозяйственного корпуса напротив здания по улице Будкера, 1
Этот эскиз называется «Ускорители на встречных пучках» — такой рисунок нанесут на стену хозяйственного корпуса напротив здания по улице Будкера, 1


Организаторы фестиваля — новосибирские художницы Янина Болдырева и Зося Леутина — рассказали, что расписывать стены научного центра до середины сентября будут художники из Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Петропавловска и Омска. Их эскизы прошли конкурсный отбор.


Эскиз работы под названием «Биоинжиниринг» — граффити появятся у здания на Пирогова, 18
Эскиз работы под названием «Биоинжиниринг» — граффити появятся у здания на Пирогова, 18


«Работы художников оценивало независимое жюри, состоящее из пяти экспертов: двух художников, искусствоведа-исследователя в области стрит-арта, архитектора и учёного, — пояснила Янина Болдырева. — Эскизы оценивались по двум аспектам: художественность и отношение к выбранной теме».


Граффити «Денисовский человек и палеогенетика» Янина Болдырева планирует нарисовать на здании по улице Терешковой, 19
Граффити «Денисовский человек и палеогенетика» Янина Болдырева планирует нарисовать на здании по улице Терешковой, 19


Рисунки о научных открытиях появятся на стенах общежитий НГУ, складов на Цветном проезде и складов Института ядерной физики, здании автопредприятия СО РАН. «Сейчас у нас согласовано 9 стен и 10 эскизов. Постараемся реализовать всё, но это будет зависеть от погоды и от того, сколько времени смогут уделить стенам сами художники, а также от активности волонтёров», — сообщили организаторы.


Первую картину начали рисовать после заката солнца
Первую картину начали рисовать после заката солнца


По словам Янины Болдыревой, тема научных достижений в новосибирских граффити будет затронута впервые. «Идея пришла к нам сама собой, потому что благодаря [депутату горсовета Новосибирска] Наталье Пинус и фонду "Академгородок" появилась возможность сделать фестиваль стрит-арта именно в этом районе, — рассказала она. — Нам хотелось не просто порисовать на стенах, а использовать уже создавшуюся концептуальную составляющую Академгородка, чтобы художники вышли в новое для себя смысловое пространство, поняли дух места и развили его потенциал. В дальнейшем мы хотели бы углубить тему взаимодействия художников и учёных, чтобы они смогли создавать неожиданные для всех совместные арт-проекты».


В Академгородке не впервые творчески осмысливают научные достижения. Так, ещё в 2013 году там появилась скульптура лабораторной мыши, которая вяжет ДНК, а этим летом открыли памятник академику Дмитрию Беляеву, который много лет жизни посвятил выведению ручных лис.

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Александра Зенкова
Фото и визуализации с сайта vk.com/grafitnauki

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