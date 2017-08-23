Двое новосибирцев попались на взятке полицейскому в аэропорту Толмачёво

Мужчины попытались провезти янтарь в багаже
Мужчины попытались провезти янтарь в багаже

Двух жителей Новосибирска, собиравшихся отправить янтарь в Китай контрабандой, задержали за взятку. 


У мужчин забрали 291 килограмм янтаря в аэропорту Толмачёво ещё в апреле. Они пытались незаконно вывезти драгоценный камень в своём багаже. Полиция возбудила уголовное дело.


Уже после этого новосибирцы захотели вернуть янтарь себе, при этом он уже был вещественным доказательством по делу. Для этого мужчины решили дать транспортному полицейскому взятку в 1,5 млн рублей.


«Сотрудник транспортной полиции в ходе мероприятия "Оперативный эксперимент" под контролем сотрудников областного УФСБ России получил от подозреваемых часть ранее оговоренной суммы взятки в размере 750 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО.


Корреспонденту НГС.НОВОСТИ уточнили, что задержанным — 26 и 39 лет. 


Теперь в отношении новосибирцев возбудили ещё одно уголовное дело, теперь их обвиняют в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Обвиняемых взяли под стражу.


Новосибирцы время от времени пытаются вывезти контрабандой не только драгоценные камни, но и стероиды или даже детали для приборов ночного видения. Но истории, как правило, заканчиваются одинаково — в суде.

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Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой

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