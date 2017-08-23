Там грязь и темень: к спортивному центру за 250 миллионов забыли построить тротуары и фонари

Вокруг центра фехтования поле и стройка
Вокруг центра фехтования поле и стройка

Дети, тренирующиеся в спортивном центре по фехтованию на «Родниках», пробираются на тренировки по грязи — около центра нет тротуаров и фонарей.


«Дорожки пешеходной нет вообще никакой. Там достаточно оживлённая улица Тюленина, и если идти по тротуару, то к фехтовальному центру её надо перебегать. Там секций очень много, занимаются в основном дети, но даже нет тропинки — с сентября дети начнут заниматься и протопчут, а пока там просто грязь. И никто не позаботился, чтобы поставить там фонари», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница Новосибирска Елена.


Региональный спортивный центр НСО открылся в Новосибирске в мае 2016 года — он обошёлся бюджету почти в 250 млн рублей. В центре есть большой зал для тренировок и соревнований по фехтованию, баскетболу, волейболу, мини-футболу и бассейн.


«Зимой это просто катастрофа — возвращаемся домой после тренировки, и там темень», — говорит Елена.


Дети ходят на тренировки по вытоптанной тропинке, которая в дождь превращается в грязь
Дети ходят на тренировки по вытоптанной тропинке, которая в дождь превращается в грязь


Депутат горсовета Новосибирска, представляющий эту часть Калининского района, Глеб Дебов рассказал, что тротуар около центра фехтования — наказ избирателей. Его включили в план на 2019 год. «Но, понимая, что тротуар необходим сейчас, его перенесли на этот год — я обращение подготовил и департамент транспорта мне ответил, что наказ перенесён и будет выполнен в этом году», — объяснил Дебов.


В Главном управлении благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска рассказали, что фонари на улице Тюленина стоят до дома № 28 — «обеспечивает освещенный проход к Региональному спортивному центру по фехтованию». Оперативно прокомментировать, когда около центра появится тротуар, в мэрии не смогли.

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Ксения Евдокимова
Фото предоставлены читательницей НГС

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