Ищите объезд: ремонт светофоров у «Советской Сибири» привёл к огромным пробкам

Светофоры обещают включить только в 17:00

Утром 23 августа в Новосибирске на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев отключили светофоры.





«Плановое отключение до 5 часов, отключили в 10:20. Может, раньше, может, в 5 часов будет включение светофорного объекта», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в Специализированном монтажно-эксплуатационном управлении. Сейчас рабочие занимаются обслуживанием светофоров.





По информации сервиса Яндекс.Пробки, около полудня скорость потока по направлению к перекрёстку у «Советской Сибири» со всех сторон упала до 2 км/ч. Кроме того, здесь же отмечено одно ДТП.













На прошлой неделе аналогичная ситуация сложилась на въезде на Коммунальный мост с левого берега — новосибирцы встали в пробку из-за неработающих светофоров.