Метрополитену понадобились календари и ежедневники за сотни тысяч

Метрополитен заказал ежедневники трёх цветов с золотым срезом
Метрополитен заказал ежедневники трёх цветов с золотым срезом

Новосибирский метрополитен объявил закупку сувенирной продукции на 679 тысяч рублей — в перечне несколько наименований канцтоваров с индивидуальным логотипом.


Информация о конкурсе появилась 22 августа на сайте госзакупок, победитель определится 11 сентября. 


Как сказано в документах закупки, датированные ежедневники на 2018 год (130 штук) должны быть трех цветов: синего, горчичного и бордового. Обязательно с золотым срезом и логотипом. 


В информационно-справочном блоке ежедневника нужны международные телефонные коды, размеры одежды, знаки зодиака, меры длины, веса, площади и сыпучих тел.


Также в перечне канцтоваров: 130 датированных планингов из искусственной кожи синего, горчичного или бордового цветов, с логотипом, в индивидуальной упаковке. 200 настольных и 250 квартальных календарей, 5 тысяч поздравительных открыток с тиснением из золотой фольги, 600 почетных грамот и 300 благодарственных писем, а также 300 ручек и 10 папок.


В документах закупки поясняется, что максимальная цена контракта — 679 тысяч рублей — определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Деньги на закупку выделены из собственных средств метрополитена.


Комментарий метрополитена о необходимости закупать сувенирную продукцию, получить не удалось.


О том, какие еще расходы несет метрополитен, и почему нужно повысить тариф в метро, недавно рассказали руководители подземки, объясняя необходимость повышения стоимости проезда. Сейчас поездка в новосибирском метро стоит 20 рублей, но его предложили поднять до 23.  

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Анна Богданова
Фото Татьяны Фатеевой

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