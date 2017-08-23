Новосибирцы признались в коварстве ради высокой зарплаты

Новосибирцы оказались согласны работать без выходных и жертвовать общением с семьей

Исследовательский центр портала «Зарплата.ру» выяснил, чем готовы жертвовать новосибирцы из-за денег.







Аналитики опросили 1096 человек, они спрашивали, на что люди готовы, ради большого дохода.







«По данным опроса, чаще всего ради высокого заработка новосибирцы готовы сменить сферу деятельности (67 %), переехать в другой город (46 %), отказаться от отпуска (36 %) и заниматься неинтересной работой (28 %)», — рассказали в «Зарплате.ру».







39 % горожан готовы сменить страну проживания, еще 29% согласны работать без выходных. Каждый десятый готов свести к минимуму общение с семьей.







13 % новосибирцев признались, что ради высокой зарплаты готовы брать откаты, 10 % согласны «подсидеть» коллегу или начальника, 7 % — вступить в интимные отношения с нужным человеком, 3% - обманывать людей.







«Любопытно, что новосибирские мужчины чаще женщин готовы подсиживать коллег и обманывать людей, зато совсем не готовы пойти на унизительную для них работу. А вот женщины Новосибирска, в свою очередь, скорее согласятся на секс по расчету и скучную работу, зато реже готовы жертвовать общением с семьей», — прокомментировала Тамара Кайшаури, специалист по связям с общественностью сайта «Зарплата.ру».







Зарплата, ради которой новосибирцы готовы на всё это, в среднем составила 100 тысяч рублей, добавили аналитики.







В начале августа Зарплата.ру рассказывала о результатах другого своего исследования — исследователи выясняли, сталкивались ли новосибирские соискатели с обманом при поиске работы.