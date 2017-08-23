Будет ещё теплее: синоптики дали прогноз на вторую половину недели

В ближайшие дни в Новосибирске снова будет по-летнему тепло 
В ближайшие дни в Новосибирске снова будет по-летнему тепло 

Синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске и области на ближайшие три дня — горожан продолжит радовать тепло. 


«У нас идёт поступление более тёплых воздушных масс с западных регионов Сибири и среднего Урала, европейской части России», — пояснил НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Днём температура воздуха в ближайшие дни будет от +25 до +29 градусов, а ночью —  от +9 до +15 градусов.


По словам синоптика, осадки возможны только в крайних северных и северо-восточных районах области. 


Ранее синоптики поделились с НГС.НОВОСТИ прогнозом на последние дни августа. Он оказался благоприятным — в городе будет тепло и солнечно. При этом в начале августа синоптики давали другой прогноз погоды —  в третьей декаде обещали дожди и заморозки

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Ольга Власова
Фото Анны Золотовой 

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