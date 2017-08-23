Будет ещё теплее: синоптики дали прогноз на вторую половину недели

В ближайшие дни в Новосибирске снова будет по-летнему тепло

Синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске и области на ближайшие три дня — горожан продолжит радовать тепло.





«У нас идёт поступление более тёплых воздушных масс с западных регионов Сибири и среднего Урала, европейской части России», — пояснил НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Днём температура воздуха в ближайшие дни будет от +25 до +29 градусов, а ночью — от +9 до +15 градусов.





По словам синоптика, осадки возможны только в крайних северных и северо-восточных районах области.





Ранее синоптики поделились с НГС.НОВОСТИ прогнозом на последние дни августа. Он оказался благоприятным — в городе будет тепло и солнечно. При этом в начале августа синоптики давали другой прогноз погоды — в третьей декаде обещали дожди и заморозки.