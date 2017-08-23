Димитровский мост встал в сторону левого берега из-за аварии

Скорость потока на Димитровском мосту, по данным на 8:50, — всего 10 км/ч

В Новосибирске утром 23 августа образовался большой затор на Димитровском мосту в сторону левого берега.





По данным Яндекс.Пробок на 8:50, пробка начинается от Фабричной и заканчивается на перекрёстке с улицей Большой, здесь случилось ДТП. Скорость потока — всего 10 км/ч.





Движение на мосту полностью парализовано в сторону левого берега





В целом, по данным Яндекс.Пробок, дорожная ситуация в городе оценивается в 5 баллов. На левом берегу небольшой затор образовался на улице Станиславского, а на правом собралась традиционная пробка на Большевистской.





Вчера утром из-за аварии было сильно затруднено движение на площади Энергетиков. Автомобилисты ехали со скоростью не больше 7 км/ч.





Дополнение: В отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска сообщили, что авария случилась в 8 часов утра. 28-летнему водителю Nissan Bluebird стало плохо и он врезался в разделительный бордюр. От помощи врачей мужчина отказался.