Димитровский мост встал в сторону левого берега из-за аварии
В Новосибирске утром 23 августа образовался большой затор на Димитровском мосту в сторону левого берега.
По данным Яндекс.Пробок на 8:50, пробка начинается от Фабричной и заканчивается на перекрёстке с улицей Большой, здесь случилось ДТП. Скорость потока — всего 10 км/ч.
В целом, по данным Яндекс.Пробок, дорожная ситуация в городе оценивается в 5 баллов. На левом берегу небольшой затор образовался на улице Станиславского, а на правом собралась традиционная пробка на Большевистской.
Вчера утром из-за аварии было сильно затруднено движение на площади Энергетиков. Автомобилисты ехали со скоростью не больше 7 км/ч.
Дополнение: В отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска сообщили, что авария случилась в 8 часов утра. 28-летнему водителю Nissan Bluebird стало плохо и он врезался в разделительный бордюр. От помощи врачей мужчина отказался.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Власова
Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД Новосибирска (1), скриншот yandex.ru/maps/65/novosibirsk (2)