Начальник УФМС поставила на фиктивный учёт в Новосибирске почти сотню мигрантов

Фиктивную регистрацию получила почти сотня мигрантов 
Фиктивную регистрацию получила почти сотня мигрантов 

В Новосибирске перед судом предстанет начальник отдела УФМС по Октябрьскому району — женщина дала фиктивную прописку почти сотне мигрантов. 


Заключение по уголовному делу утвердил зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин. Женщину обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями из корыстной заинтересованности (ч. 1 ст. 285 УК РФ).


«По версии следствия, обвиняемая сотрудничала с посредниками, которые оформляли различные миграционные документы, и ставила на фиктивную регистрацию по месту жительства иностранцев. Посредники за это оказывали ей разные услуги "материального и нематериального характера"», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. 


С июля 2014 года по декабрь 2015 года начальник районного отдела УФМС удостоверила своей подписью и печатью отдела 88 переданных ей «посредниками» фиктивных свидетельств о регистрации по месту пребывания. 


По данным из открытых источников, речь идёт об Ирине Табачиковой. Именно она возглавляла отдел УФМС по Октябрьскому району. 


Раскрытием уголовного дела занимался второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области. 


Федеральная миграционная служба перестала существовать весной 2016 года. Вместе с ФСКН она вошла в состав МВД. 


В августе в Новосибирске в суд направили ещё одно дело, касающееся мигрантов. 56-летнего предпринимателя, который фиктивно устраивал иностранцев на работу в свою фирму, привлекут к ответственности уже не в первый раз. 

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Ольга Власова
Фото Татьяны Фатеевой

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