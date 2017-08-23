Роспотребнадзор назвал число укушенных клещами новосибирцев за весь сезон

Только за прошлую недели в больницу положили почти 20 человек — все они стали жертвами укусов клещей

В Роспотребнадзоре посчитали, сколько новосибирцев и жителей области в этом году пострадали от укусов клещей.







Оказалось, что с начала клещевого сезона в больницы обратились 20 518 человек.





«Больше всего покусов — в Советском, Ленинском, Октябрьском, Калининском районах Новосибирска, а по области — в Новосибирском, Искитимском, Ордынском, Коченевском районах», — рассказали в Роспотребнадзоре НСО.





Только за прошедшую неделю 19 человек положили в больницы с подозрением на энцефалит. Всего этим летом энцефалитом заболели 118 новосибирцев и жителей области.





В начале августа главврач городской инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова рассказала НГС.НОВОСТИ, что в этом году уже зарегистрировано два летальных случая — люди умерли, заразившись инфекцией от клещей.