Тинькофф Банк решил поставить в Новосибирске банкоматы со сканерами лиц

Банкоматы планируют поставить в торговых центрах
Банкоматы планируют поставить в торговых центрах

Тинькофф Банк запустит в Новосибирске свою систему банкоматов, которые разместятся в крупных торговых центрах города. Отличительной чертой нового оборудования станет распознавание лиц.


«В течение августа—сентября сеть будет расширяться, и банкоматы появятся в крупных торговых центрах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Казани, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи, Самары, Уфы, Саратова, Омска, Красноярска, Воронежа и Новосибирска», — сообщается на официальном сайте банка.


По словам председателя правления Тинькофф Банка Оливера Хьюза, в программное обеспечение банкоматов внедрена новейшая платформа идентификации и верификации лиц.


«Банкоматы Тинькофф — самые продвинутые на российском рынке, так как они поддерживают работу с QR-кодами и в будущем будут использовать систему распознавания лиц», — сообщает Оливер Хьюз на официальной странице банка.


По данным 2gis, в Новосибирске нет ни одного отделения или банкомата Тинькофф Банка.

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Александр Сильченко
Фото Юлии Шипициной

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