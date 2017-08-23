Массовая драка на Кропоткина: разнимать дерущихся приехали 7 нарядов полиции
У дома № 271 на улице Кропоткина в Заельцовском районе этой ночью произошла массовая драка между двумя компаниями. Очевидцы сообщают, что разнимать дерущихся приехали 7 нарядов полиции, есть пострадавшие.
«Один на асфальте лежит, видимо ему совсем плохо. Только что приехал экипаж скорой помощи», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец.
В ГУ МВД России по Новосибирской области информацию о драке подтвердили: «В полицию поступала информация о массовой драке, сотрудники полиции прибыли на место. Выяснилось, что была конфликтная ситуация между двумя компаниями нетрезвых людей. Пострадавших нет, никто из участников инцидента официальных заявлений в полицию не делал», — заявили в ведомстве.
Напомним, сегодня днем НГС.НОВОСТИ сообщали о другой драке с более печальным концом: 4 августа жителя Новосибирска Максима Грунина избили в караоке-баре «Соловей» — спустя две недели мужчина умер в больнице.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено читателем НГС