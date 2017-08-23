Большой куш: новосибирец пытался украсть из бюджета 168 миллионов рублей

Подсудимый полностью признал свою вину
Подсудимый полностью признал свою вину

В Новосибирской области пойдет под суд 46-летний Дмитрий Красников: мужчину обвинили в попытке похитить из федерального бюджета более 168 миллионов рублей. Об этом сообщила на своем официальном сайте генеральная прокуратура Российской Федерации.


«По версии следствия, в 2014 году мужчина, используя две фирмы, зарегистрированные на номинальных руководителей, попытался незаконно возместить НДС из бюджета Российской Федерации за 3, 4 кварталы 2013 года, а также за 1, 3, 4 кварталы 2014 года», — сказано на сайте генеральной прокуратуры.


По данным прокуратуры, новосибирец вписал в декларации расходы по фиктивным сделкам на покупку леса — и отнес документы в ИФНС № 1 Центрального АО г. Омска. Но проверку налоговиков документы не прошли — и в возмещении НДС новосибирцу отказали, после чего передали дело в правоохранительные органы.


Дмитрий Красников полностью признал свою вину, теперь мужчину ждет суд, где ему изберут меру наказания. По ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на совершение мошенничества в особо крупном размере) новосибирцу грозят 10 лет в колонии и штраф — до миллиона рублей.


Напомним, что весной этого года в Новосибирске из-за махинаций с завышенными расходами в декларации пошел под суд директор строительной фирмы — по подсчетам налоговиков, казна не досчиталась больше 16 миллионов рублей.

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Александр Сильченко
Фото Артёма Ленца

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