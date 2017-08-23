Кошмар на улице Минина: жильцы дома в Заельцовке не могут спать из-за хоррор-квеста на первом этаже





Из-за криков посетителей квеста жители дома не могут заснуть

Жильцы дома на улице Кузьмы Минина, 9/2, живут в сущем кошмаре — причем иногда, грустно шутят они, в буквальном смысле. На первом этаже дома открылся хоррор-квест «Заклятие», который почти круглые сутки мешает своим шумом.





«С 10 утра до 1 ночи они (участники квеста — А.С.) производят невообразимый уровень шума. Я не могу даже кино на телевизоре посмотреть. Постоянно крики и стук по стенам и потолку. Я уже обращался в полицию, но это не дало никаких результатов. Пытался поговорить с организаторами, но они меня уверили, что уровень шума в пределах нормы.





Я замерял прибором, мне показывает 90 децибел.





Мне кажется, что такое поведение недопустимо», — пожаловался НГС.НОВОСТИ житель дома Александр.







Организаторы хоррор-досуга не признают своей вины и говорят, что жильцы на них просто наговаривают.





«Это всё притянуто за уши, — заявила автору оператор квеста, но объяснить свою позицию подробно отказалась: — Если хотите получить комментарий – звоните завтра».







Напомним, недавно лишенный сна новосибирец грозился разбить новый светофор на перекрестке Красного проспекта и улицы Северной — он так громко пищал, что мешал спать. После публикации на НГС электронный регулировщик сделали потише.