Кошмар на улице Минина: жильцы дома в Заельцовке не могут спать из-за хоррор-квеста на первом этаже


Из-за криков посетителей квеста жители дома не могут заснуть
Из-за криков посетителей квеста жители дома не могут заснуть

Жильцы дома на улице Кузьмы Минина, 9/2, живут в сущем кошмаре — причем иногда, грустно шутят они, в буквальном смысле. На первом этаже дома открылся хоррор-квест «Заклятие», который почти круглые сутки мешает своим шумом.


«С 10 утра до 1 ночи они (участники квеста — А.С.) производят невообразимый уровень шума. Я не могу даже кино на телевизоре посмотреть. Постоянно крики и стук по стенам и потолку. Я уже обращался в полицию, но это не дало никаких результатов. Пытался поговорить с организаторами, но они меня уверили, что уровень шума в пределах нормы. 


Я замерял прибором, мне показывает 90 децибел. 


Мне кажется, что такое поведение недопустимо», — пожаловался НГС.НОВОСТИ житель дома Александр.


Организаторы хоррор-досуга не признают своей вины и говорят, что жильцы на них просто наговаривают.


«Это всё притянуто за уши, — заявила автору оператор квеста, но объяснить свою позицию подробно отказалась: — Если хотите получить комментарий – звоните завтра».


Напомним, недавно лишенный сна новосибирец грозился разбить новый светофор на перекрестке Красного проспекта и улицы Северной — он так громко пищал, что мешал спать. После публикации на НГС электронный регулировщик сделали потише.

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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой

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