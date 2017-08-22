Парень и девушка упали с балкона высотки на улице Овражной

По предварительным данным, молодые люди упали с 17-го этажа высотки на улице Овражной, 16

На улице Овражной, 16, как сообщают читатели НГС.НОВОСТИ, сегодня вечером во дворе скопление полиции — в одиннадцатом часу вечера с общего балкона упали двое молодых людей.





«Говорят с 14-го этажа упали, с общего балкона. Примерно в 22:34 это произошло. Девушка прилично выглядит, молодая, рыженькая. Мы только услышали хлопок и как охранник начал ругаться. Говорят, что они были на общем балконе, то ли спрыгнули, то ли случайно упали», — рассказала жительница дома.







Сейчас, по словам собеседницы НГС.НОВОСТИ, полицейские изучают содержимое сумочки девушки, которую нашли на месте происшествия.





В ГУ МВД России по Новосибирской области информацию подтвердили: «По предварительным данным, мужчина и женщина упали с 17-го этажа. Информация уточняется, на месте работают сотрудники полиции», — заявили в ведомстве.