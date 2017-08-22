Больше 1000 домов в Новосибирске остались без газа и электричества

Больше 12 часов люди не могут приготовить еду
Больше 12 часов люди не могут приготовить еду

В посёлке Плановом в Советском районе Новосибирска больше тысячи домов остались без газа и электроэнергии. Причиной отключения газа стали плановые ремонтные работы, однако об отключении электроэнергии жителей посёлка никто не предупреждал.


«Об отключении газа нас предупредили заранее, за две недели. А вот об отключении электроэнергии мы узнали только по факту. Сейчас работает только уличное освещение. В домах нет ни света, ни газа. Люди уже больше 12 часов без горячей еды. Как я слышал: ведутся ремонтные работы возле школы № 6», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ житель посёлка.


На данный момент подача электроэнергии в посёлке не восстановлена. Получить оперативный комментарий в ОАО «Новосибирскэнергосбыт» корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось.


Больше тысячи домов остались без газа и электроэнергии
Больше тысячи домов остались без газа и электроэнергии


Новосибирцы часто сталкиваются с внеплановым отключением коммунальных услуг. Например, на улице Сухарной в Заельцовском районе Новосибирска больше месяца не было горячей воды из-за долга котельной в 5 миллионов рублей

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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот map.novo-sibirsk.ru (2)

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