Больше 1000 домов в Новосибирске остались без газа и электричества

Больше 12 часов люди не могут приготовить еду

В посёлке Плановом в Советском районе Новосибирска больше тысячи домов остались без газа и электроэнергии. Причиной отключения газа стали плановые ремонтные работы, однако об отключении электроэнергии жителей посёлка никто не предупреждал.





«Об отключении газа нас предупредили заранее, за две недели. А вот об отключении электроэнергии мы узнали только по факту. Сейчас работает только уличное освещение. В домах нет ни света, ни газа. Люди уже больше 12 часов без горячей еды. Как я слышал: ведутся ремонтные работы возле школы № 6», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ житель посёлка.







На данный момент подача электроэнергии в посёлке не восстановлена. Получить оперативный комментарий в ОАО «Новосибирскэнергосбыт» корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось.





Больше тысячи домов остались без газа и электроэнергии





Новосибирцы часто сталкиваются с внеплановым отключением коммунальных услуг. Например, на улице Сухарной в Заельцовском районе Новосибирска больше месяца не было горячей воды из-за долга котельной в 5 миллионов рублей.