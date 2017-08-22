Хоккей: «Сибирь» выиграла у москвичей в первом матче сезона

Хоккеисты «Сибири» и «Спартака» перед матчем
Хоккеисты «Сибири» и «Спартака» перед матчем

Сегодня, 22 августа, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» победила московский «Спартак» со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).


Первый гол в матче на 22-й минуте забила новосибирская команда. «Константин Алексеев зону закрыл, Сергей Коньков шайбу подобрал и переиграл с неудобной руки вратаря "Спартака"», — сообщается в онлайн-трансляции матча на сайте клуба.


Спустя минуту «Сибирь» забила ещё один гол — отличился Андрей Сигарев. «Классный розыгрыш от тройки Бергстрем — Закриссон — Сигарев! В касание всё разыграли», — говорится в онлайн-трансляции. Но судьи решили посмотреть повтор момента: ворота были сдвинуты, но после того, как шайба залетела в них.


Ещё через полминуты «Спартак» отыграл одну шайбу — по воротам Александра Салака пробил Вячевлав Лещенко.


Точку в матче поставил Степан Санников: на 57-й минуте матча Энлунд сделал бросок, Свенссон пропустил шайбу между щитков и Санников добил её в ворота.



В прошлом сезоне московский «Спартак» закончил чемпионат на тринадцатом месте в Западной конференции, команда сильно обновилась, а на пост главного тренера пришёл Вадим Епанчинцев. Для него, как и для Павла Зубова, первый матч в сезоне стал и первым в карьере в должности главного тренера в КХЛ. До сегодняшней игры «Сибирь» и «Спартак» провели 16 игр, новосибирцы побеждали москвичей 7 раз.


Следующую игру «Сибирь» проведёт 24 августа дома с рижским «Динамо».


Ещё до матча новосибирские болельщики, соскучившиеся по хоккею, завалили соцсети фотографиями из ЛДС.

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Ксения Евдокимова
Скриншот instagram.com/lyubovkoroleva
Видео video.khl.ru

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