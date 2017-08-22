Внедорожник «Мицубиси» перевернулся на крышу в центре города

Столкнулись Mitsubishi Mirage и Pajero
Столкнулись Mitsubishi Mirage и Pajero

Вечером 22 августа на перекрёстке улиц Писарева и Татарской в Центральном районе Новосибирска «Мицубиси Паджеро» перевернулся на крышу.


Авария случилась в 19:30. «Столкнулись две Mitsubishi: Mirage и Pajero. В аварии внедорожник перевернулся и лежит на крыше», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Сейчас НГС.НОВОСТИ выясняют подробности аварии.



Десять дней назад в центре Новосибирска Mitsubishi уже переворачивался на крышу — авария случилась на Красном проспекте рядом с метро «Гагаринская». Водитель Mitsubishi утверждал, что его подрезали, из-за этого он вильнул влево и потерял управление.

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Ксения Евдокимова
Скриншот с видео, видео vk.com/avtospas54rus

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