Фанаты хоккейной «Сибири» завалили соцсети фотографиями с первого матча сезона

«Сибирь» против «Спартака» в ноябре 2016 года
«Сибирь» против «Спартака» в ноябре 2016 года

Новосибирские болельщики хоккейной «Сибири» устроили аншлаг на матче открытия сезона и похвастались фотографиями из ЛДС в соцсетях.


Вечером 22 августа ХК «Сибирь» стартовал в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги матчем с московским «Спартаком». Перед первой игрой по традиции прошла торжественная церемония открытия сезона.


На входе в ЛДС всем болельщикам выдали светящиеся палочки, которые новосибирцы свернули в браслеты и надели на руки.

И так, мы начинаем !!!! #мыэтохксибирь⛄❄👊 #hcsibir #хксибирь ❤️❤️

Публикация от Lyubov' Koroleva (@lyubovkoroleva)

И мы начинаем!!! #хкСибирь

Публикация от Евгения Анкудинова (@evqenia28)

Болельщики выложили в соцсети десятки фото с новым памятником хоккеисту и огромным сердцем, установленными около ЛДС, а также видео предматчевой раскатки.

#хксибирь #хкспартак #hcsibir #hcspartak открытие сезона #мыэтохксибирь #wearehcsibir

Публикация от Юрий Тарасов (@yurytarasov)

В первой игре сезона 2017/2018 на игру заявлены три вратаря: восстановившийся после травмы Александр Салак, Алексей Красиков и Сергей Громов из Ярославля, который победил в реалити-шоу ХК «Сибирь».

«Я не верю, что так получилось. Не знаю, как это комментировать. Спасибо большое всем болельщикам из Новосибирска и Ярославля. От волнения перед объявлением итогов не мог ничего делать. Победа — это для меня всё», — рассказывал после объявления итогов реалити-шоу Сергей Громов.


Также в составе «Сибири» дебютирует 17-летний защитник Илья Морозов из «Сибирских снайперов».

#хксибирь#сибирь#крейзиболела#начало#10сезон

Публикация от @olga_shummi

Специально для новосибирцев и болельщиков «Сибири» НГС.НОВОСТИ составили календарь всех игр команды на сезон: читайте и отмечайте даты матчей в своих календарях.

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Ксения Евдокимова
Фото Никиты Ростова, instagram.com

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