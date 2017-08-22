Фанаты хоккейной «Сибири» завалили соцсети фотографиями с первого матча сезона

«Сибирь» против «Спартака» в ноябре 2016 года

Новосибирские болельщики хоккейной «Сибири» устроили аншлаг на матче открытия сезона и похвастались фотографиями из ЛДС в соцсетях.





Вечером 22 августа ХК «Сибирь» стартовал в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги матчем с московским «Спартаком». Перед первой игрой по традиции прошла торжественная церемония открытия сезона.







На входе в ЛДС всем болельщикам выдали светящиеся палочки, которые новосибирцы свернули в браслеты и надели на руки.

И так, мы начинаем !!!! #мыэтохксибирь⛄❄👊 #hcsibir #хксибирь ❤️❤️ Публикация от Lyubov' Koroleva (@lyubovkoroleva) Авг 22 2017 в 5:33 PDT

И мы начинаем!!! #хкСибирь Публикация от Евгения Анкудинова (@evqenia28) Авг 22 2017 в 5:29 PDT

Удачи нам в этом не простом сезоне 👊 #хксибирь #живихоккеем #болеемзанаших Публикация от 💎E L E N A💎 (@mi_elen.54) Авг 22 2017 в 5:43 PDT

Болельщики выложили в соцсети десятки фото с новым памятником хоккеисту и огромным сердцем, установленными около ЛДС, а также видео предматчевой раскатки.

#хксибирь #хкспартак #hcsibir #hcspartak открытие сезона #мыэтохксибирь #wearehcsibir Публикация от Юрий Тарасов (@yurytarasov) Авг 22 2017 в 5:12 PDT

#мыэтохксибирь#хоккей#10сезон#сибирь#хксибирь#крейзиболела Публикация от @olga_shummi Авг 22 2017 в 4:32 PDT

В первой игре сезона 2017/2018 на игру заявлены три вратаря: восстановившийся после травмы Александр Салак, Алексей Красиков и Сергей Громов из Ярославля, который победил в реалити-шоу ХК «Сибирь».

Представляем наш состав на сегодняшний матч! 17-летний дебютант из Сибирских снайперов Илья Морозов тоже в нем!И впервые в истории 3-й вратарь! Публикация от ХК Сибирь (@hc_sibir) Авг 22 2017 в 4:32 PDT

«Я не верю, что так получилось. Не знаю, как это комментировать. Спасибо большое всем болельщикам из Новосибирска и Ярославля. От волнения перед объявлением итогов не мог ничего делать. Победа — это для меня всё», — рассказывал после объявления итогов реалити-шоу Сергей Громов.







Также в составе «Сибири» дебютирует 17-летний защитник Илья Морозов из «Сибирских снайперов».

regram @yulycha23 Начало сезона всегда должно начинаться тут#хоккейныйвечер#хксибирь Публикация от Жанна (@zsak) Авг 22 2017 в 5:18 PDT

#хксибирь#сибирь#крейзиболела#начало#10сезон Публикация от @olga_shummi Авг 22 2017 в 4:50 PDT

Специально для новосибирцев и болельщиков «Сибири» НГС.НОВОСТИ составили календарь всех игр команды на сезон: читайте и отмечайте даты матчей в своих календарях.

