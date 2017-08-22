Фанаты хоккейной «Сибири» завалили соцсети фотографиями с первого матча сезона
Новосибирские болельщики хоккейной «Сибири» устроили аншлаг на матче открытия сезона и похвастались фотографиями из ЛДС в соцсетях.
Вечером 22 августа ХК «Сибирь» стартовал в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги матчем с московским «Спартаком». Перед первой игрой по традиции прошла торжественная церемония открытия сезона.
На входе в ЛДС всем болельщикам выдали светящиеся палочки, которые новосибирцы свернули в браслеты и надели на руки.
Болельщики выложили в соцсети десятки фото с новым памятником хоккеисту и огромным сердцем, установленными около ЛДС, а также видео предматчевой раскатки.
В первой игре сезона 2017/2018 на игру заявлены три вратаря: восстановившийся после травмы Александр Салак, Алексей Красиков и Сергей Громов из Ярославля, который победил в реалити-шоу ХК «Сибирь».
«Я не верю, что так получилось. Не знаю, как это комментировать. Спасибо большое всем болельщикам из Новосибирска и Ярославля. От волнения перед объявлением итогов не мог ничего делать. Победа — это для меня всё», — рассказывал после объявления итогов реалити-шоу Сергей Громов.
Также в составе «Сибири» дебютирует 17-летний защитник Илья Морозов из «Сибирских снайперов».
Специально для новосибирцев и болельщиков «Сибири» НГС.НОВОСТИ составили календарь всех игр команды на сезон: читайте и отмечайте даты матчей в своих календарях.
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Ксения Евдокимова
Фото Никиты Ростова, instagram.com