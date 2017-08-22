Водители двух автобусов подрались на остановке

Водители автобусов бросили пассажиров и устроили драку на проезжей части улицы
Водители автобусов бросили пассажиров и устроили драку на проезжей части улицы

В Новосибирске водители двух автобусов устроили драку прямо на проезжей части, при этом пассажиры были вынуждены ждать, когда мужчины выяснят отношения. 


Инцидент произошел 22 августа во второй половине дня на улице Петухова, недалеко от авторынка. По словам очевидцев в соцсетях, драку устроили водители автобусов № 233 и № 189.


Связаться с перевозчиками корреспонденту не удалось. Диспетчер маршрута № 233 не стала комментировать ситуацию, сославшись на то, что директор будет только завтра утром.


В пресс-службе полиции пояснили, что знают о драке водителей, но никаких заявлений по этому поводу к ним не поступало.


НГС.НОВОСТИ ищут свидетелей происшествия, которые смогут рассказать подробности.


Водители общественного транспорта не первый раз участвуют в драке прямо на работе. Весной водитель автобуса избил таксиста на перекрестке в Ленинском районе


Видео драки водителей


Анна Богданова
Видео ИнцидентНовосибирск

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