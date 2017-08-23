Тонна картошки и 25 километров туалетной бумаги: мэрия сделала запасы на случай ЧС

В постановлении говорится о тонне картошки и других овощей

Мэрия Новосибирска опубликовала список продуктов, медикаментов, стройматериалов и других вещей, которые закупят для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе.





Постановление «О номенклатуре и объёме резервов материальных ресурсов», подписанное мэром Анатолием Локтем, опубликовали на сайте мэрии 21 августа. В нём содержится список товаров, которые понадобятся для ликвидации возможных ЧС в городе.







В списке перечислены продукты питания, медикаменты, а также ряд непродовольственных товаров и стройматериалов на шести страницах с указанием количества. Согласно документу, количество товаров и одежды рассчитано так, чтобы на 5 дней обеспечить ими до 500 пострадавших и до 100 спасателей. Стройматериалы необходимы для восстановления разрушенных домов и зданий.







В резерве — 650 кг белого хлеба, 900 кг картошки, 650 литров молока, 500 полуторалитровых бутылок воды, 30 600 сигарет, 25 000 метров туалетной бумаги, 45 кг зубной пасты, 10 палаток с обогревателями, 500 раскладушек, 200 пар мужской и 225 пар женской обуви и многое другое.





Ответственными за хранение этих товаров Анатолий Локоть назначил несколько департаментов мэрии и муниципальных учреждений.





Начальник управления мэрии по делам ГО и ЧС Алексей Аксаментов пояснил НГС.НОВОСТИ, что, как правило, эти запасы используются для помощи пострадавшим в крупных пожарах. Как, например, во время пожара в Первомайском районе на прошлой неделе.





«Товары первой необходимости — продукты, медикаменты — не хранятся на складах. В случае чрезвычайной ситуации управление потребительского рынка или департамент соцполитики заключает договор, и эти товары поставляют в пункты временного размещения пострадавших: в школы, лагеря, детские сады. Резерв виртуален, то есть он хранится, например, в "Гиганте" в магазине. Что касается палаток, железяк — это МКУ "Служба аварийных и спасательных работ", это всё в контейнере у них хранится, трубы — у "Водоканала" и тепловиков», — объяснил он. Алексей Аксаментов добавил, что запасы пополняют по мере необходимости.