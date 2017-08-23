Тонна картошки и 25 километров туалетной бумаги: мэрия сделала запасы на случай ЧС

В постановлении говорится о тонне картошки и других овощей
В постановлении говорится о тонне картошки и других овощей

Мэрия Новосибирска опубликовала список продуктов, медикаментов, стройматериалов и других вещей, которые закупят для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе.


Постановление «О номенклатуре и объёме резервов материальных ресурсов», подписанное мэром Анатолием Локтем, опубликовали на сайте мэрии 21 августа. В нём содержится список товаров, которые понадобятся для ликвидации возможных ЧС в городе.


В списке перечислены продукты питания, медикаменты, а также ряд непродовольственных товаров и стройматериалов на шести страницах с указанием количества. Согласно документу, количество товаров и одежды рассчитано так, чтобы на 5 дней обеспечить ими до 500 пострадавших и до 100 спасателей. Стройматериалы необходимы для восстановления разрушенных домов и зданий.


В резерве — 650 кг белого хлеба, 900 кг картошки, 650 литров молока, 500 полуторалитровых бутылок воды, 30 600 сигарет, 25 000 метров туалетной бумаги, 45 кг зубной пасты, 10 палаток с обогревателями, 500 раскладушек, 200 пар мужской и 225 пар женской обуви и многое другое. 


Ответственными за хранение этих товаров Анатолий Локоть назначил несколько департаментов мэрии и муниципальных учреждений.


Начальник управления мэрии по делам ГО и ЧС Алексей Аксаментов пояснил НГС.НОВОСТИ, что, как правило, эти запасы используются для помощи пострадавшим в крупных пожарах. Как, например, во время пожара в Первомайском районе на прошлой неделе


«Товары первой необходимости — продукты, медикаменты — не хранятся на складах. В случае чрезвычайной ситуации управление потребительского рынка или департамент соцполитики заключает договор, и эти товары поставляют в пункты временного размещения пострадавших: в школы, лагеря, детские сады. Резерв виртуален, то есть он хранится, например, в "Гиганте" в магазине. Что касается палаток, железяк — это МКУ "Служба аварийных и спасательных работ", это всё в контейнере у них хранится, трубы — у "Водоканала" и тепловиков», — объяснил он. Алексей Аксаментов добавил, что запасы пополняют по мере необходимости.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — его лично ведёт наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.

Кирилл Шматков
Фото Стаса Соколова

Прочтений: 5581
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (90)90
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено