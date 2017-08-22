Булочки рванули на Запад: новосибирская сеть кондитерских открылась в США

Новосибирская сеть Kuzina, основанная американцем Эриком Шогреном, объявила о выходе на американский рынок — первая кондитерская открылась на прошлой неделе в Миннеаполисе, штат Миннесота.





Эрик Шогрен в первой американской кондитерской Kuzina





Заведение открылось на авеню Сент-Пол в Миннеаполисе, сообщили НГС.НОВОСТИ в компании. Миннеаполис — город-побратим Новосибирска, расположенный на берегах Миссисипи.





«Сейчас в США становятся популярными европейские торты и десерты. Кроме того, в Америке активно пропагандируется потребление натуральных продуктов и выпечка ручной работы. Конечно, такая продукция будет стоить дороже, но есть покупатель, готовый за это платить», — надеется Эрик Шогрен.





Начало авеню Сент-Пол в Миннеаполисе





Открытие американской кондитерской площадью 80 квадратных метров обошлось Шогрену в 5,5 млн рублей — это сопоставимо с затратами на запуск точки в России. Вместе с кондитерской Kuzina запустила в США производство десертов. Ассортимент американских заведений сети пока не отличается от российских, но компании придётся адаптировать его под сырье, доступное на местном рынке.







«Торты и десерты, которые пользуются спросом в России, будут востребованы и в США», — считает Шогрен.







В американской Kuzina будут продаваться такие же пончики, эклеры и торты, как в русской





Формат кондитерских Kuzina был, по сути, перенесён Эриком Шогреном с американской почвы на русскую в начале 2010-х годов. На родине у предпринимателя такого рода заведения распространены и хорошо знакомы потребителям.







Открытая в Миннеаполисе кондитерская стала 28-й в сети Kuzina — в последнее время компания Эрика Шогрена активно занимается развитием сети за пределами Новосибирска. В 2015 году первая Kuzina заработала в Москве — сейчас там уже 5 точек.

