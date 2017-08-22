Из-за брошенной фуры дорожники нарисовали пьяную разметку на улице Пермской

Кривая разметка на улице Пермской на Троллейном жилмассиве
Кривая разметка на улице Пермской на Троллейном жилмассиве

На улице Пермской в Новосибирске разметкой обвели припаркованный на обочине КамАЗ.


Фотографии с разметкой прислал в редакцию НГС.НОВОСТИ новосибирец Михаил.


«Кроме того, что разметчики забыли о пешеходных переходах, они ещё и нанесли осевую линию с учётом вечно припаркованного грузовика. Вероятно, это новое веяние — адаптация ГОСТов под реалии города», — рассказал Михаил и добавил, что КамАЗ паркуется на этой обочине постоянно.


Неровную разметку нанесли неподалёку от перекрёстка улиц Пермская и Демьяновская в Ленинском районе — около грузовика линия делает неровный изгиб. 


В ГУБО оперативно на запрос НГС.НОВОСТИ не ответили.


Недавно необычная разметка появилась в другом месте левобережья — на улице Немировича-Данченко. В выходные она удивила автомобилистов, которые окрестили её «четверной сплошной».

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Кирилл Шматков
Фото предоставлено читателем НГС

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