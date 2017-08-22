Директора школы заподозрили в избиении учеников

Директор «применял физическое насилие» к двум ученикам
Директор «применял физическое насилие» к двум ученикам

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора школы деревни Вьюны Колыванского района Новосибирской области.


«В июле было возбуждено уголовное дело в отношении директора. В рамках уголовного дела рассматривалось два эпизода применения физического насилия к двум учащимся 5-го и 9-го классов — факты были в ноябре 2016 года и в апреле этого года», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя управления СКР по НСО Михаил Третьяков.


Сейчас директор школы отстранён от должности — с него взяли подписку о невыезде.


Подробности дела и имя подозреваемого в СК раскрывать отказались — расследование ещё идёт. На сайте школы указано, что её возглавляет Дмитрий Курицкий. На сайтах Вьюнов его называют подполковником запаса внутренних войск и преподавателем истории и ОБЖ. Связаться с Курицким пока не удалось.


Напомним, что школьники уже не первый раз жалуются на грубость и рукоприкладство учителей: в 2016 году ученики школы села Жеребцово Новосибирского района рассказывали о грубости учителя труда. «Он сказал встань — я встал, он меня потом выкинул из класса, я лбом двери открывал. И в технологии меня по голове бил, и в ухо ударял», — говорил тогда один из учеников.

Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой

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